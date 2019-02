Howard il Papero e altre nuove serie Marvel in arrivo su Hulu

Marvel Television ha stretto un nuovo accordo con Hulu che prevede la creazione di quattro nuove serie animate, tra cui quella dedicata a Howard il Papero.

I quattro progetti inediti daranno poi vita a un crossover intitolato The Offenders, un po' come accaduto con gli show prodotti per Netflix e dedicati ai supereroi dei fumetti.

Ecco i dettagli delle serie:

M.O.D.O.K.

M.O.D.O.K. ha come protagonista un supervillain incredibilmente egocentrico che ha una testa davvero grande e un corpo minuscolo e lotta per mantenere il controllo della sua malvagia organizzazione e la sua esigente famiglia. Il progetto sarà prodotto da Jordan Blum, Patton Oswalt e Jeph Loeb.

Hit-Monkey

Hit-Monkey sarà il racconto di una scimmia albina giapponese a cui è stato fatto un torto e ha come mentore il fantasma di un assassino americano, mostrandola mentre affronta il mondo del crimine di Tokyo in una saga sulla vendetta dallo stile cinematografico e brutalmente divertente. Gli sceneggiatori saranno Josh Gordon e Will Speck, coinvolti come produttori in collaborazione con Loeb.

Tigra & Dazzler Show racconterà la storia di due supereroi e grandi amici, Tigra e Dazzler, che lottano per essere riconosciuti tra le persone di potere che sono coinvolte con otto milioni di storie a Los Angeles. La sceneggiatura è firmata da Erica Rivinoja e Chelsea Handler, produttrici accanto a Jeph Loeb.

Howard Il Papero

Howard Il Papero è intrappolato in un mondo che non gli appartiene, ma l'adorabile pennuto spera di tornare a casa con l'aiuto della sua inarrestabile amica Beverly prima che il malvagio Dr. Bong lo possa trasformare in un croccante piatto da inserire nel menu. La serie sarà scritta da Kevin Smith e Dave Willis, coinvolti come produttori in collaborazione con Jeph Loeb.

The Offenders

The Offenders sarà una storia che vedrà coinvolti i singoli protagonisti delle serie animate, impegnati a unire le forze per salvare il mondo e certe parti dell'universo. Jeph Loeb sarà il produttore esecutivo.