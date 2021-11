Howard e il destino del mondo, su Prime Video in streaming da oggi

Howard il papero arriva su Amazon Prime Video in streaming con Howard e il destino del mondo, film diretto da Willard Huyck nel 1986 e prodotto da George Lucas.

Basato sul personaggio di Howard il papero della Marvel Comics, creato da Steve Gerber e Val Mayerik, Howard e il destino del mondo racconta di Howard, un giovane papero che sta godendo il meritato riposo dopo un'intensa giornata di lavoro nella sua casa nel pianeta dei paperi, davanti alla Tv con una rivista in mano. Improvvisamente una forza incontenibile lo rapisce e lo catapulta nello spazio profondo in un viaggio verso l'ignoto.

Costato 36 milioni di dollari, il film incassò appena il necessario per coprire le spese di produzione e fu letteralmente distrutto dai giudizi di critica e pubblico. Incluso nel documentario The 50 Worst Movies Ever Made, vinse 4 Razzie Awards, come Peggior film, Peggior sceneggiatura, Peggior esordiente (i sei interpreti nel costume da papero) e Peggiori effetti visivi.