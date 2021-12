How I Met Your Father: il trailer della nuova serie

A gennaio debutterà su Hulu la serie How I Met Your Father, ecco il trailer e il poster dello spinoff della comedy cult.

How I Met Your Father arriverà il 18 gennaio sugli schermi di Hulu e online sono stati condivisi il trailer e il poster che introducono i protagonisti degli episodi della nuova comedy.

Il video mostra la protagonista mentre racconta ai propri figli come ha incontrato il loro padre, dando quindi spazio ai problemi sentimentali e quotidiani di un gruppo di amici che cerca di trovare l'amore e il proprio posto nel mondo.

La serie How I Met Your Father è stata scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e avrà l'attrice Hilary Duff impegnata come protagonista e produttrice, mentre Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas e Pam Fryman rappresentano i produttori esecutivi del progetto.

How I Met Your Father: il poster della serie

Ambientato ai giorni nostri, lo show si concentrerà su Sophie (interpretata da Duff e nella versione adulta, ovvero la voce narrante, da Kim Cattrall) ed il suo gruppo di amici mentre scoprono chi sono, cosa vogliono dalla vita e come affrontare le loro sfide quotidiane. Chris Lowell avrà il ruolo di Jesse, un aspirante musicista che lavora come autista di Uber per sbarcare il lunario; Francia Raisa interpreterà Valentina, la coinquilina di Sophie, che è un'aspirante stilista, impulsiva e avventurosa; Tom Ainsley interpreterà invece Charlie, un aspirante modello che si è innamorato perdutamente di Valentina e l'ha seguita a New York; Tien Tran interpreterà Ellen, la sorella adottiva di Jesse che è appena trasferita a New York da una piccola cittadina agricola dopo essersi separata dalla moglie, ma non riesce subito ad adattarsi alla vita di Brooklyn; Sid sarà invece interpretato da Suraj Sharma, ed è il migliore amico e compagno di stanza di Jesse.