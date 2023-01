How I Met Your Father 2: nel nuovo trailer svelato il personaggio affidato a John Corbett

La serie How I Met Your Father tornerà con gli episodi della stagione 2 e nel cast ci sarà anche John Corbett, il cui ruolo è stato svelato nel nuovo trailer.

Il 24 gennaio debutterà sugli schermi di Hulu la stagione 2 di How I Met Your Father e il nuovo trailer svela il ruolo affidato a John Corbett.

Il video condiviso online mostra infatti la protagonista Sophie mentre si trova alle prese con nuove, divertenti e complicate, situazioni, e i suoi amici mentre fanno un errore e ironizzano sull'uomo più vecchio di lei che sta frequentando con un affascinante sconosciuto, senza sapere che era lui l'oggetto dei gossip.

La serie How I Met Your Father è stata scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger e avrà l'attrice Hilary Duff impegnata come protagonista e produttrice, mentre Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas e Pam Fryman rappresentano i produttori esecutivi del progetto.

How I Met Your Father, la recensione: come (non) ti faccio un revival

Ambientato ai giorni nostri, lo show si concentrerà su Sophie (interpretata da Duff e nella versione adulta, ovvero la voce narrante, da Kim Cattrall) ed il suo gruppo di amici mentre scoprono chi sono, cosa vogliono dalla vita e come affrontare le loro sfide quotidiane. Chris Lowell avrà il ruolo di Jesse, un aspirante musicista che lavora come autista di Uber per sbarcare il lunario; Francia Raisa interpreterà Valentina, la coinquilina di Sophie, che è un'aspirante stilista, impulsiva e avventurosa; Tom Ainsley interpreterà invece Charlie, un aspirante modello che si è innamorato perdutamente di Valentina e l'ha seguita a New York; Tien Tran interpreterà Ellen, la sorella adottiva di Jesse che è appena trasferita a New York da una piccola cittadina agricola dopo essersi separata dalla moglie, ma non riesce subito ad adattarsi alla vita di Brooklyn; Sid sarà invece interpretato da Suraj Sharma, ed è il migliore amico e compagno di stanza di Jesse.