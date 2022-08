House of the Dragon, un nuovo trailer anticipa ciò vedremo su HBO nelle prossime settimane

Dopo il debutto del primo episodio della serie prequel de Il Trono di Spade targata HBO, un nuovo trailer mostra cosa aspettarsi da The House of Dragon nelle prossime settimane.

House of the Dragon ha finalmente fatto il suo approdo sugli schermi, e dopo un intrigante primo episodio, HBO ci fa dono di un trailer che anticipa ciò che vedremo nelle prossime settimane, quanto basta per far salire ancor di più l'hype intorno alla serie.

Lo spin-off prequel de Il trono di spade si è fatto attendere, ma ora è finalmente su HBO (e in Italia su Sky e NOW), e noi abbiamo di nuovo i nostri appuntamenti settimanali a Westeros.

E se questo primo episodio di House of the Dragon è servito da introduzione a un mondo familiare, ma anche diverso da quello che abbiamo conosciuto nella serie hit che ci ha accompagnati fino a solo qualche anno fa, ci sono comunque stati forniti tanti elementi, e sono state poste le basi per il futuro.

Futuro che vediamo preannunciato anche in questo filmato (intitolato, in modo piuttosto appropriato, "Weeks ahead" ovvero "le settimane a venire") che segnala anche Comicbook, assieme alle conseguenze di quanto accaduto nella premiere. Chi la spunterà in un Gioco del Trono ancor più quello a cui eravamo abituati?

Nel cast di House of the Dragon troviamo, tra gli altri, Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D'Arcy, Eve Best, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel e Sonoya Mizuno. Un nuovo episodio sarà disponibile ogni settimana su Sky e NOW.