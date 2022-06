House Of the Dragon, The Sandman, Riverdale, Warner Bros. Discovery svela la lineup tv del Comic-Con 2022

House Of the Dragon, The Sandman, Riverdale tra i panel annunciati da Warner Bros. Discovery al San Diego Comic-Con 2022.

Warner Bros. Discovery ha rivelato la sua lineup televisiva per il San Diego Comic-Con 2022, che si terrà dal 21 al 24 luglio. Tra le produzioni annunciate lo spinoff de Il trono di spade House of the Dragon, l'atteso The Sandman, Riverdale e molti altri show.

The Snadman: una rappresentazione di Dream

Uno dei panel sarà dedicato alla serie originale HBO House of the Dragon, prequel de Il trono di spade. Warner Bros. Television farà ritorno nella Hall H con un panel sul dramma The Sandman, basato sul fumetto di Neil Gaiman, e ci sarà spazio anche per l'ultimo panel in assoluto dedicato alla serie The CW Riverdale.

Le attività DC includono un panel con Jim Lee, approfondimenti su Dark Crisis e fumetti ambientati a Gotham City e nel multiverso DC, e una conversazione tra Tom Taylor e Tom King.

Warner Bros. Games condurrà i fan dentro Gotham Knights e i MultiVersus video games.

Warner Bros. Animation svelerà una prima occhiata a tre serie del Loon-iverse di Looney Tunes e risponderà alle domande su Gremlins: Secrets of the Mogwai.

Anche le serie per bambini e famiglie di Cartoon Network e HBO Max saranno nel mix, con un panel su Sesame Workshop con gli amici pelosi dietro l'ultima serie prescolare di Cartoonito, Sesame Street Mecha Builders e Muppets nel Sesameverse.

HBO Max presenterà anche una speciale proiezione anticipata dei primi due episodi della nuova stagione della serie animata per adulti Harley Quinn, e Warner Bros. Home Entertainment ospiterà la prima mondiale del film originale Lanterna Verde: Beware My Power.