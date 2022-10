House of the Dragon: nella stagione 2 arriva uno Stark, in lizza per interpretarlo una superstar

Nella stagione 2 di House of the Dragon arriverà un membro della famiglia Stark. Quale volto incontreranno i fan?

La prima stagione di House of the Dragon si è conclusa tra momenti scioccanti e domande importanti a cui dare una risposta. Dopo quanto accaduto negli ultimi istanti, nella stagione 2 quale sarà la prima mossa di Rhaenyra? Come reagirà Alicent a quanto accaduto? E ancora, quali nuovi volti arriveranno nella seconda stagione?

Ed è proprio a quest'ultima domanda che lo showrunner di House of the Dragon, Ryan Condal, sta cercando di dare una risposta in queste ore. Come sottolineato da ScreenRant, la prima stagione della serie prequel de Il trono di spade non ha dato ampio spazio alla famiglia Stark.

Attenzione! L'articolo contiene spoiler in merito al finale di stagione di House of the Dragon!

Nell'ultimo episodio, Rhaenyra permette ai suoi figli di volare in sella ai loro draghi per cercare alleati. Jace viene inviato a Grande Inverno per incontrare Lord Cregan Stark. Una scena che non viene mostrata ai fan e che potrebbe aver anticipato l'arrivo di un nuovo e importante personaggio nella seconda stagione di House of the Dragon.

House of the Dragon: una scena del finale di stagione della serie

Nel corso infatti di un'intervista rilasciata a Variety, lo showrunner si è trovato a rispondere ad alcune domande inerenti al futuro della serie. Lord Cregan Stark, ad esempio, arriverà nei prossimi episodi? In una risposta che lascia ampio spazio all'immaginazione, lo showrunner ha dichiarato che "a un certo punto lancerà Cregan Stark". I fan dovranno attenderlo nella seconda stagione? "Non lo so, vero? A questo non posso rispondere".

In quanto Lord di Grande Inverno, quello di Cregan Stark è sicuramente uno dei personaggi più importanti della seconda stagione. Ma quale potrebbe essere il suo volto sul piccolo schermo? Un nome che risalta è quello di Henry Cavill. L'attore sembrerebbe adatto al ruolo, ma la sua età potrebbe essere un problema. Nell'ultimo episodio di House of the Dragon, Rhaenyra afferma con Lord Stark ha circa 25 anni, mentre Henry Cavill ha quasi 40 anni.

House of the Dragon come Succession: l'eredità per il Trono si gioca in famiglia

Secondo quanto riportato dal sito, nella mente dei fan ci sarebbe anche un altro nome, quello di Sebastian Croft. Nessuna certezza al momento su quale attore indosserà i panni del Signore di Grande Inverno. Nessuna dichiarazione è infatti stata rilasciata. I fan non possono fare altro che attendere l'inizio delle riprese, e della stessa produzione, per scoprire cosa accadrà nella seconda stagione di House of the Dragon.