House of the Dragon 2: Fabien Frankel costretto a limitare i commenti su Instagram dopo gli insulti dei fan

L'interprete di Ser Criston Cole ha dovuto intervenire sui social media limitando i commenti per proteggersi dalla pioggia di insulti scatenata dal suo personaggio nella second stagione di House of the Dragon.

L'arco narrativo riservato al personaggio di Ser Criston Cole in House of the Dragon 2 ha scatenato una shitstorm epocale contro il suo interprete, l'incolpevole Fabien Frankel, costringendolo a limitare i commenti su Instagram.

Ieri l'attore si è trovato costretto a metter mano al suo account Instagram per tenere sotto controllo la pioggia di insulti provocata dalle svolte narrative riservato al suo personaggio nel prequel de Il trono di spade.

"Come sei passato dall'essere il personaggio più amato a diventare il peggior personaggio della storia de Il trono di spade?" ha scritto un utente in un commento. Altri hanno seguito esternando il proprio odio nei confronti di Criston Cole.

In difesa di Fabien

In risposta all'indignazione dei fan per le azioni del suo personaggio nel secondo episodio della seconda stagione di House of the Dragon, Fabien Frankel ha condiviso nelle sue storie su Instagram una foto insieme alle co-star Luke Tittensor ed Elliott Tittensor, che interpretano i gemelli Arryk ed Erryk, scrivendo: "Mi dispiace, ragazzi. Vi voglio bene!".

Per fortuna, ci sono anche i fan che sanno distingue realtà e finzione e hanno mostrato supporto al povero Fabien difendendolo dagli attacchi. In fin dei conti il suo Cole non è cattivo, è così che lo disegnano!