House of the Dragon, Olivia Cooke e la scena di sesso "animalesca" che è è stata tagliata: "Era un disastro"

House of the Dragon ha appena fatto ritorno sui palinsesti con la seconda stagione, ma già Olivia Cooke ha svelato l'esistenza di una scena di sesso "animalesca" che alla fine è stata tagliata.

L'interprete della Regina Alicent ha recentemente concessa una lunga intervista a Elle in occasione della première della seconda stagione di House of the Dragon, in cui ha descritto quella che sarebbe stata una scena di sesso molto selvaggia.

Come gli spettatori hanno potuto constatare rapidamente, Alicent si è tenuta occupata dopo la morte di Re Viserys intraprendendo una relazione illecita (nuova di zecca) con Ser Criston Cole. Questo ha portato Cole a non adempiere ai suoi doveri di Lord Comandante della Guardia Reale, e Cooke ha rivelato a Elle che in realtà tra i due c'è stata un'attività più frenetica che non abbiamo visto sullo schermo.

Olivia Cooke e Milly Alcock in House of the Dragon

La scena di sesso descritta nel dettaglio

"È stato un gran casino. Non era bella, ma è stata davvero divertente da realizzare. Era principalmente carnale e persino animalesca", ha aggiunto la Cooke. "Credo che Ryan [Condal, lo showrunner] abbia detto che non stavamo imparando nulla di più sui personaggi, cosa che non condividevo affatto, ma va bene così. È il suo show. Forse la vedremo nei bloopers", ha concluso ridendo.

Inoltre, la Cooke ha ammesso che in realtà si stava preparando molto per questo genere di scene in questo ruolo. "Sono sollevata dal fatto che per quanto mi riguarda, mostra Alicent che prova piacere, il che è fantastico e non sembra gratuito", ha spiegato l'attrice.

"È come se stessimo raccontando una storia". A questo proposito, Alicent non sembra aver goduto degli incontri con Viserys nella prima stagione, quindi è facile perché la Cooke insista sul fatto che la regina delle Hightower abbia provato piacere. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione di House of the Dragon 2.