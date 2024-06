House of the Dragon 2: i fan più inferociti per un calcio a un cane che per la sorte di un personaggio chiave

Sui social i fan hanno espresso tutto il loro disappunto per un episodio curioso anziché per la tragica morte di un personaggio

I fan de Il Trono di Spade e di House of the Dragon non sono nuovi alle morti a sorpresa e ne hanno sopportate tante e raccapriccianti, ecco perché si sono concentrati maggiormente sul calcio dato a un cane nello show che alla morte di un personaggio fondamentale.

L'episodio che ha inaugurato la Stagione 2 della serie HBO, che arriverà questa sera su Sky e in streaming sulla piattaforma Now, ha infatti messo in scena una delle morti più scioccanti della saga.

Ovviamente non proseguite nella lettura di questo articolo se non volete incappare in pesanti SPOILER sulla trama del nuovo episodio di House of the Dragon 2. Su queste pagine potete già leggere la nostra recensione.

House of the Dragon: una scena della serie disponibile su Sky e NOW

Per chi avesse già visto la puntata, stiamo parlando della morte del principe Jaehaerys. Durante l'episodio, però, c'è stato un momento che ha colto di sorpresa i fan e li ha fatti infuriare anche di più. Mentre Blood e Cheese si aggiravano per la Fortezza Rossa per trovare Aemond Targaryan, il topo di fogna del duo ha dato un calcio al suo cagnolino, facendolo piangere di dolore, e questa aggressione non è stata sopportata da molti spettatori di House of the Dragon.

House of the Dragon 2: il numero degli episodi previsti è stato ridotto, ecco perché

"Sento che questo episodio sarebbe stato davvero bello e completo senza che l'acchiapparatti prendesse a calci il cane", ha scritto un utente su X (ex Twitter). "E lo scopo del calcio al cane qual era esattamente? Questo show rimane in bilico", ha scritto un altro utente. Senza giri di parole, un altro utente ha aggiunto: "Mi sono incazzato di più a vedere il cane preso a calci che a sentire un bambino che viene ucciso".

Basata sul libro "Fire & Blood" di George R.R. Martin, House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi de Il Trono di Spade. Nella seconda stagione, Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile con il Consiglio Verde e il Consiglio Nero che combattono rispettivamente per re Aegon e la regina Rhaenyra. I nuovi episodi di House of the Dragon vengono trasmessi in anteprima ogni lunedì su Sky e Now.