House of the Dragon, Olivia Cooke odia il meme del 'Negroni Sbagliato': 'Ridotta a un fottuto TikTok'

Olivia Cooke irritata e rattristata dall'essere diventata un meme per colpa di una domanda innocente alla collega Emma D'Arcy durante la promozione di House of the Dragon.

Olivia Cooke si sente perseguitata dal meme del Negroni Sbagliato a cui ha dato vita involontariamente con la co-star di House of the Dragon Emma D'Arcy.

Tutto è nato nel 2022, quando le due attrici sono state catapultate dal San Diego Comic-Con a San Francisco per realizzare degli scatti promozionali per House of the Dragon. HBO ha incaricato le due colleghe di farsi domande a vicenda in video e il momento divenuto virale è nato da una innocente domanda posta da Olivia Cooke ha posto a Emma D'Arcy: "Qual è la tua bevanda preferita?"

"Negroni Spagliato (sbagliato, ndr) con prosecco dentro", ha risposto D'Arcy, cosa che ha spinto Cookie a esclamare con il suo accento inglese: "Stunnin'! (Stupefacente, ndr)".

Quell'espressione ha finito per perseguitare Olivia Cooke durante tutto il lancio della prima stagione di House of the Dragon, con suo grande fastidio, come ha ammesso a EW:

"È davvero triste che fatichi per otto mesi per poi vedere tutto ridotto a un fottuto TikTok, questo mi deprime".

"Non ho nulla di illuminante da dire al riguardo perché è molto difficile sapere come reagire quando diventi un meme", ha aggiunto Emma D'Arcy.

Come sdrammatizzare un meme fastidioso

Ripensando al momento che ha dato origine al meme, Olivia Cooke ammette candidamente: "Stavamo solo cercando di farci ridere a vicenda. Ma questa cosa mi ha infastidito per un sacco di tempo. Una sera ero al pub. Una donna mi ha aperto la porta e ha esclamato con un forte accento spagnolo: 'Stupefacente!' e io ho pensato, 'Oh mio Dio. Dieci anni di lavoro ridotti a una sola parola'".

Alla fine Olivia Cooke ed Emma D'Arcy se ne sono fatte una ragione e hanno imparato a sorridere del meme, rendendosi conto che la sua popolarità sui social media aveva tutto a che fare con la loro chimica contagiosa. Chissà cosa si inventeranno per promuovere House of the Dragon 2, al via il 17 giugno su Sky e in streaming su NOW.