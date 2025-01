Olivia Cooke nel cast di Switzerland, il nuovo film di Anton Corbijn

L'attrice Olivia Cooke, star di House of the Dragon, farà parte del cast del thriller Switzerland, con protagonista Helen Mirren.

Olivia Cooke e Alden Ehrenreich si sono uniti al cast del thriller Switzerland, diretto da Anton Corbijn che ha già come star Helen Mirren.

Il progetto, le cui riprese sono in corso a Roma, segna il ritorno dietro la macchina da presa dell'artista olandese a distanza di nove anni dal suo più recente lungometraggio.

Cosa racconterà Switzerland

Al centro della trama di Switzerland ci sarà la scrittrice Patricia Highsmith, interpretata da Helen Mirren, che trascorre il suo tempo in Svizzera quando un giovane agente letterario, Edward (Alden Ehrenreich), cerca di farla ritornare in attività e scrivere un altro capitolo della storia di Ripley. Ben presto, tuttavia, diventa chiaro che il giovane ha una missione molto più sinistra di quanto appare. Mentre i due iniziano a collaborare nel delineare una possibile trama per il libro, i confini tra realtà e finzione diventano sempre più sfumati.

Attualmente la produzione non ha svelato i dettagli del personaggio che interpreterà Olivia Cooke, star della serie House of the Dragon, nel film.

Switzerland si basa sullo spettacolo teatrale scritto da Joanna Murray-Smith, che ha firmato anche la sceneggiatura del lungometraggio.

Il team al lavoro sul film

Le riprese si svolgeranno a Roma, in Alto Adige, Sud Tirolo, e a febbraio in Svizzera e a Londra.

Nel team della produzione c'è anche Andrea Occhipinti tramite la Lucky Red.

Anton Corbijn, famoso per la sua attività come fotografo e per aver diretto alcuni dei video musicali più apprezzati degli ultimi decenni collaborando con artisti come U2 e Coldplay, ha coinvolto nella realizzazione del film anche il direttore della fotografia Robbie Ryan, la costumista Gabriella Pescucci e lo scenografo Dimitri Capuani.