House of the Dragon, Emma D'Arcy svela il suo cocktail preferito (e diventa virale)

Una recente clip in cui Emma Darcy, interprete di Rhaenyra Targaryen, svela alla co-star Olivia Cooke il suo cocktail preferito ha generato migliaia di commenti e reazioni in rete.

Nelle ultime ore ha iniziato a circolare su TikTok una clip estratta da un'intervista pubblicata sul canale YouTube di HBO Max in cui Emma D'Arcy e Olivia Cooke rivelano alcuni aneddoti legati al loro casting in House of the Dragon, ma a colpire l'attenzione dei fan è il momento in cui D'Arcy rivela alla collega il suo cocktail preferito. La clip ha fatto impazzire i fan divenendo subito virale.

Nel video, Olivia Cooke chiede a Emma D'Arcy quale sia il suo cocktail preferito e l'interprete di Rhaenyra Targaryen risponde con fermezza: "Un Negroni sbagliato con del Prosecco al suo interno".

La combinazione di accenti, il modo in cui lo ha pronunciato e l'evidente alchimia tra le due ha mandato in visibilio i fan sui social. La clip ha ottenuto migliaia di commenti in poco tempo ed è diventata virale, facendo schizzare alle stelle la popolarità del drink nostrano. Il Negroni Sbagliato, per chi non dovesse intendersene, è un Negroni (parti uguali di gin, vermouth rosso e Campari) che sostituisce il gin con il Prosecco.

House of the Dragon e i titoli di testa: cattivo sangue mente

House of the Dragon si basa sul libro "Fire & Blood" di George R.R. Martin, raccontando l'ascesa e la caduta dei Targaryen, l'unica famiglia di signori dei draghi sopravvissuta al destino di Valyria. Gli eventi rappresentati si svolgono 300 anni prima di tutto quello che abbiamo visto nel pluripremiato adattamento de Il Trono di Spade.