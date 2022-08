House of the Dragon, a Londra è arrivato un vero Trono di Spade (su cui è possibile sedersi)

Stanno per tornare in tv gli intrighi di corte e le guerre per il potere del mondo di George R.R. Martin, ma prima del debutto di House of the Dragon, c'è chi a Londra può sedersi su un vero Trono di Spade.

Se siete dei fan di House of the Dragon e Game of Thrones, e passate per il Regno Unito nei prossimi giorni, più precisamente a Londra, potrete imbattervi nel famigerato Trono di Spade, e magari anche sedervici sopra.

L'opportunità si preannuncia imperdibile per chi ama l'universo creato da George R.R. Martin che tornerà sugli schermi tra poche settimane.

Come già accaduto in passato, sembra che Il trono di spade stia facendo il suo ritorno nella capitale britannica. Letteralmente.

Nei pressi della Torre di Londra si erge infatti imponente una struttura di 3.65 x 3 metri - con tanto di guardie reali a farvi la guardia, stendardi dei Targaryen e QR code per scoprire di più sulla nuova serie HBO - su cui è possibile sedersi proprio come i sovrani della dinastia dei Targaryen facevano nel loro momento d'oro al comando di Westeros.

Secondo quando riportato da The Wrap, la replica del Trono di Spade sarà portata in tour per tutto il Regno Unito nel mese di agosto, così che sempre più fan potranno provare l'ebrezza di sedere laddove un tempo, nel mondo di fantasia inventato da George R. R. Martin, si ergevano i più grandi sovrani.

"Ambientato 200 anni prima gli eventi di Game of Thrones, House of the Dragon vi trasporterà a Westeros all'apice del regno dei Targaryen" ha affermato Jamie East, co-conduttore di Thronecast e dell'House of the Dragon Premiere Special di Sky Atlantic "Scopriremo un trono di spade molto più grande e decadente, realizzato dalle spade fuse dei nemici sconfitti dai Targaryen, come simbolo del grande potere e dell'enorme influenza dei Targaryen all'epoca".

House of the Dragon arriverà il 22 agosto su Sky e NOW.