House of the Dragon, la produttrice Sarah Hess: "L'amore dei fan per Daemon non ha senso"

L'amore dei fan di House of the Dragon per il Daemon Targaryen di Matt Smith non ha alcun senso per le produttrici della serie.

Daemon Targaryen è entrato nel cuore dei fan di House of the Dragon, e i produttori non riescono a capire come questo sia potuto accadere. Durante un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter, la produttrice dello show Sarah Hess ha infatti dichiarato che l'amore dei fan per Daemon, che ogni giorno arriva dal web e che continua a crescere, "non ha senso".

"È diventato il fidanzato di Internet in un modo che mi sconcerta", ha dichiarato Hess. "Non che Matt non sia incredibilmente carismatico e meraviglioso, ed è incredibile nel ruolo. Ma Daemon stesso è... non voglio che sia il mio ragazzo!"

Daemon Taragaryen si presenta come uno dei personaggi di maggior risalto di House of the Dragon, ed p interpretato perfettamente da Matt Smith. Ma, continua la produttrice, non può essere considerato il partner perfetto.

"Sono un po' perplessa da come tutti continuino a vederlo", ha proseguito Hess. "Penso solo 'Davvero?' Come, in che modo, è un buon partner, padre o fratello per qualcuno? Non è Paul Rudd". Fin dalla sua prima apparizione, i fan si sono innamorati di Daemon e, per alcuni, questo amore non fa che crescere man mano che le azioni del personaggio interpretato da Matt Smith diventano più discutibili.

Ma la produttrice Clare Kilner, in un certo senso, riesce a capire il perché. "Adoro il fatto che le persone siano così coinvolte con questi personaggi, e penso che sia parte del divertimento", ha dichiarato. "Un minuto ti piace qualcuno e il minuto dopo ti piace qualcun altro. Ma non sono sorpresa. Matt è un tale amante del rischio nelle sue esibizioni e ha quel piccolo sorriso e, sai... non puoi farne a meno! È carismatico. La gente ama un cattivo. Ma non credo che sia particolarmente un buon padre o un buon fratello".

Intanto, è in arrivo il finale di stagione che potrebbe mettere a dura prova tutti i fan innamorati di questo personaggio. "Vedremo un lato diverso di lui", ha anticipato la produttrice esecutiva. "In questo momento stiamo scrivendo la seconda stagione, e stiamo cercando di capire qual è la natura della sua relazione con Rhaenyra. Ci sono molte interpretazioni [nel libro di George R.R. Martin in merito al loro rapporto".