House of the Dragon: Il Trono di Spade ha spoilerato la morte di un personaggio

King Joffrey ha spoilerato la morte di un personaggio principale di House of the Dragon nella terza stagione de Il Trono di Spade.

Se pensavate che tutto ciò che viene mostrato in House of the Dragon non sia mai stato menzionato ne Il Trono di Spade... beh,vi sbagliate. La serie originale ha infatti spoilerato la morte di uno dei personaggi principali dell'opera prequel fin dalla terza stagione.

Vi avvisiamo che da questo momento in poi seguiranno spoiler sui libri su cui è basata House of the Dragon, che potrebbero o meno essere mostrati nel corso della serie. Quindi, non proseguite se non volete che la vostra esperienza di visione rischi di essere rovinata in alcun modo.

Se avete deciso di proseguire la lettura, vi sorprenderà scoprire che re Joffrey ha rifelato il destino di Rhaenyra Targaryen nell'episodio 4 della terza stagione de Il Trono di Spade. In un punto della puntata infatti, il personaggio sta camminando con Margaery Tyrell; si ferma per indicare il luogo di sepoltura della principessa Targaryen e spiega la sua morte orribile.

"Rhaenyra Targaryen è stata uccisa da suo fratello, o meglio il suo drago. L'ha mangiata mentre suo figlio guardava. Quello che rimane di lei è sepolto nelle cripte qua sotto."

Eh già, Joffrey non stava mentendo: questo è davvero lo sfortunato destino della principessa che già abbiamo imparato ad amare nel corso dei primi episodi di House of the Dragon. Ovviamente c'è ancora molta strada da fare prima che la serie arrivi a quel punto, e difficilmente lo vedremo in questa prima stagione.