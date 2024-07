House of the Dragon, George R.R. Martin critica il nuovo stemma dei Targaryen: "È imbarazzante"

George R.R. Martin non è soddisfatto del nuovo simbolo dei Targaryen in House of the Dragon e spiega il perché.

La seconda stagione di House of the Dragon è attualmente in pieno svolgimento sulla HBO, e la serie prequel segue il regno dei Targaryen quasi 200 anni prima degli eventi de Il trono di spade. L'autore di Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco, George R.R. Martin, è sempre stato aperto nei confronti degli adattamenti delle sue opere e recentemente ha elogiato la seconda stagione di House of the Dragon.

Tuttavia, c'è un aspetto della serie di cui non è molto soddisfatto. In un recente post sul blog, l'autore ha rivelato che non gli piace il modo in cui lo stemma dei Targaryen viene rappresentato nello show.

Originariamente Martin aveva disegnato lo stemma come un drago con tre teste, due zampe e due ali. Quando GoT è iniziato, ha seguito il disegno di Martin per il sigillo della casata. Tuttavia, è stato modificato nel corso del tempo e House of the Dragon continua a utilizzare il secondo disegno, che presenta quattro zampe.

House of the Dragon, la Stagione 2 ha appena svelato l'importanza di un nuovo personaggio

L'aspra critica di George R.R. Martin al nuovo stemma della casata

"Nessun animale mai vissuto sulla Terra ha sei arti", ha scritto Martin. "Per quello che vale, gli show hanno fatto una figura imbarazzante", ha aggiunto Martin. "Qualcuno è stato sbadato, credo. Oppure qualcuno ha aperto un libro di araldica e ne ha letto quanto basta per rovinare tutto. Un po' di conoscenza è una cosa pericolosa", ha aggiunto, riferendosi al cambio della quinta stagione dello show, quando la flotta di Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) si è finalmente diretta verso Westeros.

Locandina di House of the Dragon

"Gran parte della confusione sul numero corretto di zampe di un drago ha le sue radici nell'araldica medievale", ha scritto Martin. "All'inizio entrambe le versioni potevano essere viste su scudi e stendardi, ma nel corso dei secoli, quando l'araldica divenne più standardizzata, gli araldi iniziarono a chiamare gli animali a quattro zampe draghi e i loro parenti a due zampe wyvern. Nessuno aveva mai visto un drago o un wyvern, naturalmente; nessuna delle due creature esisteva realmente se non nella leggenda, quindi questa distinzione era in un certo senso arbitraria... e gli araldi medievali non erano esattamente rinomati per la loro conoscenza della zoologia, anche per gli animali del mondo reale. Basta dare un'occhiata a come pensavano che fosse un cavalluccio marino".

"Tuttavia, i draghi esistono nel mondo di Westeros (anche i wyvern, giù a Sothoryos), quindi i miei araldi non avevano questa scusa. Perciò, nei miei libri, il sigillo Targaryen ha due gambe, come è giusto che sia", ha spiegato.

House of the Dragon: Matt Smith in una foto di scena

"Perché mai un occidentale avrebbe dovuto mettere quattro zampe a un drago, quando poteva guardare l'animale vero e poteva vedere i suoi arti? Anche i miei wyvern hanno due zampe; si differenziano dai draghi del mio mondo soprattutto per le dimensioni, la colorazione e l'incapacità di sputare fuoco. (Va sottolineato che il sigillo Targaryen ha il numero corretto di zampe (due), ma non è esattamente corretto dal punto di vista anatomico. Le ali sono troppo piccole rispetto al corpo, e ovviamente nessun drago ha tre teste. Questa parte è puramente simbolica, intesa come riflesso di Aegon il Conquistatore e delle sue due sorelle)"

Basata sul libro Fire & Blood di George R.R. Martin, House of the Dragon è ambientata 200 anni prima degli eventi di GoT. Nella seconda stagione di House of the Dragon, Westeros è sull'orlo di una sanguinosa guerra civile con il Consiglio Verde e il Consiglio Nero che combattono rispettivamente per re Aegon e la regina Rhaenyra.