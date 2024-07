House of the Dragon, la Stagione 2 ha appena svelato l'importanza di un nuovo personaggio

Uno dei nuovi personaggi introdotti in questa stagione si rivelerà fondamentale per il continuo della storia

Nel corso dei primi due episodi della Stagione 2 di House of the Dragon, i fan hanno avuto modo di conoscere i nuovi personaggi di Alyn e Addam di Hull. Il futuro di Addam è già stato anticipato, dopo che è stato mostrato mentre guardava il drago Seasmoke volare via da Driftmark.

Il destino di Alyn, invece, è stato tenuto nascosto. La situazione è cambiata nel nuovo episodio andato in onda domenica scorsa, quando una conversazione chiave ha confermato la vera identità di Alyn di Hull e ciò che ci potrebbe essere in serbo per lui nel prosieguo di House of the Dragon.

ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER sull'ultimo episodio di House of the Dragon. Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo... Ricordiamo che trovate gli episodi della serie su Sky e in streaming in esclusiva su Now.

Abubakar Salim in House of the Dragon

L'importanza di Alyn di Hull

Il personaggio è diventato celebre come l'uomo che ha salvato la vita di Corlys Velaryon in mare, ma in realtà è molto più vicino a Corlys di quanto non si creda. Una conversazione tra Rhaenys e Corlys nel quarto episodio di House of the Dragon ha rivelato (senza dirlo esplicitamente) che Alyn è il figlio di Corlys. Rhaenys ha lasciato intendere, infatti, che Corlys ha tenuto Alyn lontano da una posizione più alta nella sua forza navale perché conosceva la vera identità dell'uomo.

Perché è così importante? Se ricordate, sembrava che entrambi i figli di Corlys fossero morti (anche se sappiamo che Laenor è ancora viva da qualche parte). Alla fine di questo episodio, Corlys rimane anche vedovo. Alyn e Addam sono la sua unica famiglia e Corlys ha parlato apertamente in questa stagione di un nuovo erede.

In Fire & Blood, il libro da cui è tratto House of the Dragon, Alyn finisce per diventare l'erede di Driftmark. Dopo essere diventato un Velaryon legittimo, Alyn viene nominato successore di Corlys, mentre Addam diventa un dragonrider. Nonostante non siano presenti nella prima stagione, Alyn e Addam di Hull hanno il potenziale per diventare due personaggi chiave nel prosieguo della battaglia.