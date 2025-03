House of the Dragon 3: annunciato l'inizio delle riprese e l'arrivo di nuovi membri del cast

HBO ha annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della stagione 3 della serie House of the Dragon, rivelando anche due arrivi nel cast.

I produttori della serie House of the Dragon hanno annunciato ufficialmente l'inizio delle riprese della stagione 3 della serie tratta dai romanzi scritti da George R.R. Martin.

Il progetto è ideato come prequel del cult Il Trono di Spade, mostrando eventi che si sono svolti 200 anni prima di quelli che hanno visti coinvolti personaggi come Jon Snow, Daenerys, Arya e Sansa Stark, e Cersei.

Il cast della nuova stagione

La terza stagione di House of the Dragon arriverà prossimamente su Sky e in streaming su NOW, in contemporanea con gli Stati Uniti.

La serie è tratta dal romanzo Fuoco e sangue scritto da George R.R. Martin e racconta la storia della Casa Targaryen.

Una foto di Dan Fogler

Il nuovo capitolo della storia sarà composto da otto episodi vedrà nel cast il ritorno di: Matt Smith, Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Steve Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Tom Glynn-Carney, Sonoya Mizuno, Harry Collett, Bethany Antonia, Phoebe Campbell, Phia Saban, Jefferson Hall, Matthew Needham, Tom Bennett, Kieran Bew, Kurt Egyiawan, Freddie Fox, Clinton Liberty, Gayle Rankin e Abubakar Salim.

Tra i nuovi interpreti in arrivo nelle puntate inedite ci sono Tommy Flanagan nel ruolo di Ser Roderick Dustin e Dan Fogler nel ruolo di Ser Torrhen Manderly. Già annunciato nel cast della terza stagione, invece, James Norton nel ruolo di Ormund Hightower.

I registi della terza stagione sono Clare Kilner, Nina Lopez-Corrado, Andrij Parekh e Loni Peristere.

Nel team impegnato nella realizzazione delle prossime puntate di House of the Dragon ci sono il co-creatore, showrunner e produttore esecutivo Ryan Condal; il co-creatore e produttore esecutivo George R.R. Martin; i produttori esecutivi Sara Hess, Melissa Bernstein, Kevin de la Noy, Vince Gerardis, Davide Hancock, Philippa Goslett.