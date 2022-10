House of the Dragon, Elizabeth Olsen commenta i rumor sul suo casting (e quello di Henry Cavill) nella serie

L'attrice del MCU Elizabeth Olsen rivela se sarà davvero in House of the Dragon (e spende qualche parola anche su Henry Cavill).

La prima stagione di House of the Dragon sta per terminare, ma in futuro vedremo davvero Elizabeth Olsen e Henry Cavill come si diceva in giro? L'attrice del MCU ha commentato i rumor del web...

Intervistata da Variety, la star del Marvel Cinematic Universe Elizabeth Olsen ha commentato le voci di una sua possibile presenza nella seconda stagione di House of the Dragon, lo spin-off prequel de Il trono di spade (per il quale, com'è noto, l'attrice fece effettivamente un provino ai tempi, precisamente per il ruolo di Daenerys).

"Hai sentito il rumor che vorrebbe te e Henry Cavill nel cast della seconda stagione?" chiede la reporter all'attrice.

"No, non l'ho sentito! Però sono in pari con House of the Dragon" risponde Olsen

"Quindi non ci sarai" afferma l'intervistatrice.

Annuendo, l'attrice aggiunge "Ma poi, che rumor a caso... Perché proprio lui? Perché proprio io?".

"Mi sono accertata su Twitter che queste fossero le ultime voci su di te" continua la reporter.

"Non riesco a immaginare come gli sia venuto in mente, non conosco nemmeno il tipo!" conclude Olsen.

Ai microfoni di Entertainment Tonight, sempre in questi giorni, l'interprete di Wanda Maximoff sembra però aver aggiunto che tuttavia non le dispiacerebbe unirsi al cast dello show.

"Non so come abbiano avuto inizio questi rumor, ho sentito dire che era stato addirittura annunciato da qualcuno con la spunta blu sui social! Ma non ne ho mai sentito parlare" afferma Olsen quando l'intervistatrice le chiede se sarà nello show.

Quando tuttavia le chiede se la cosa le interessi... ("Ti intriga?") la sua risposta è "Voglio dire, certamente...".

Chissà, allora, cosa può riservarle il futuro.

E voi, vorreste vedere Elizabeth Olsen nella serie HBO?