House of the Dragon: la splendida edizione illustrata di Fuoco e Sangue è in sconto su Amazon

Su Amazon i fan di House of the Dragon possono trovare, attualmente parlando, l'edizione illustrata di Fuoco e Sangue in offerta.

Il mondo creato sulla carta stampata da George R.R. Martin è qualcosa di maestoso e irto di dettagli. Nella vastità di un contesto che ha ancora tantissimo dare e raccontare, sono state soprattutto le trasposizioni televisive ad avvicinare il pubblico più generalista a un prodotto ora largamente fuori dalla propria nicchia di appartenenza. Dopo l'incontrastato successo di Game of Thrones (da noi Il trono di spade), ci ha pensato House of the Dragon a ricordare cosa significa appassionarsi alle vicende di Westeros, traendo nuova linfa vitale da un successivo e più recente lavoro dello scrittore: Fire and Blood (Fuoco e sangue). Di nuovo il trono di spade, di nuovo gli intrighi e i tradimenti, le guerre, gli scontri e i confronti di un racconto che trova la propria raison d'être in un momento storico lontanissimo da quello cui eravamo stati introdotti precedentemente.

Conoscendo piuttosto bene il peso del lavoro di George R.R. Martin, abbiamo deciso di segnalarvi che su Amazon, attualmente parlando, è possibile trovare il libro Fuoco e Sangue, nella sua edizione illustrata con copertina rigida, in offerta. Avete capito bene; sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è disponibile a 20,00€, con uno sconto del 20% sul prezzo consigliato indicato. Se sei interessato ad acquistarlo, ti basterà cliccare su questo indirizzo o in alternativa cliccare sul box sottostante.

Un libro da avere a tutti i costi se fan di House of the Dragon e di George R.R. Martin

Composta da circa 675 pagine e edita da Mondadori, l'edizione illustrata di Fuoco e sangue rappresenta un must reed per tutti coloro che seguono da sempre le vicende storiche di Westeros e delle sue famiglie nobiliari. Se state seguendo con grande interesse le vicende della serie televisiva House of the Dragon, sfruttate questo sconto su Amazon che, seppur minimo, vi consentirà di avere a casa vostra un testo di ulteriore approfondimento per il celebre lavoro dello scrittore.

House of the Dragon: guida a tutti i draghi della serie

Quali sono stati gli eventi che hanno spinto fino a Game of Thrones? Quali famiglie hanno spianato la strada ai giochi politici e di potere che tutti conosciamo? Non vi resta che scoprirlo e approfondirlo.