House of the Dragon: la versione 4K Ultra HD della serie HBO è in offerta su Amazon

Su Amazon la versione home video di House of the Dragon, in 4K Ultra HD è scontata; pronti a tornare a Westeros?

L'immenso successo riscosso da Il trono di Spade (Game of Thrones, in originale) ha impattato sull'intero panorama dell'intrattenimento casalingo contemporaneo, cambiando per sempre la percezione del genere fantasy in relazione al pubblico più generalista. Pur se conclusasi con un finale che ha spaccato in due i propri fan, questa serie tv si è lasciata dietro un vuoto non indifferente, colmato solamente da uno spin-off che è riuscito a cogliere il meglio dall'esperienza precedente, plasmandola in una storia in attesa di essere sviluppata fino in fondo: House of the Dragon.

E se vi dicessimo che la versione 4K Ultra HD della nuova serie HBO è attualmente in offerta su Amazon? Sul sito, nel momento in cui stiamo scrivendo questo articolo, è possibile recuperare questa versione home video a 22,00€, con uno sconto del 15% sul prezzo segnalato in precedenza. Se interessati a recuperarlo, o anche solamente a raccogliere qualche informazione in più sul prodotto in questione, non dovete fare altro che passare dal box qui sotto.

La migliore qualità possibile a casa vostra con House of the Dragon

Su Amazon questa versione 4K Ultra HD, nello specifico, di House of the Dragon viene così descritta: 4 Dischi 614 minuti ca, OLTRE UN'ORA DI CONTENUTI EXTRA FRA CUI: Return to the Seven Kingdoms, uno sguardo sul lascito de Il Trono di Spade e sui suoi collegamenti con House of the Dragon. Welcome to Westeros con Ryan Condal, Miguel Sapochnik e George R.R. Martin, 2160p UHD 16x9 2.4:1.

"Ambientata 200 anni prima degli eventi de IL TRONO DI SPADE, la serie vede i Targaryen regnare sui Sette Regni - e sull'orlo di una guerra civile interna alla loro casata. Prima della nascita di un figlio maschio, Re Viserys aveva scosso il suo regno proclamando sua figlia, Rhaenyra, come legittima erede. Ma quando nasce un bimbo sano, si rende necessario un nuovo piano per far sì che la sorella non sieda mai sul Trono di Spade. Alla fine, fra trame e complotti orchestrati da ambo le parti - e il regno che si tiene su un fragile equilibrio - gli spettatori ammireranno come i draghi siano riusciti a fondare e a distruggere la loro casata".

Il trono di spade: nuove rivelazioni da HBO sul casting per il prequel A Knight of the Seven Kingdoms

Se anche voi siete fan del lavoro di George R.R. Martin e di House of the Dragon, non lasciatevi scappare l'occasione di recuperare questa versione della serie tv.