House of the Dragon 2, il quarto episodio ha appena battuto un incredibile record del franchise

L'episodio 4 della seconda stagione di House of the Dragon ha battuto il record della serie con un incredibile punteggio su IMDb che rivaleggia con alcuni degli episodi più apprezzati dell'originale Il Trono di Spade.

L'ultima puntata della serie prequel ha visto la prima vera battaglia tra Targaryen nella Danza dei Draghi. Il risultato si è tradotto in un attacco di Aemond e Vhagar, che si conclude con la caduta del drago di Aegon, Sunfyre, mentre Rhaenys e il suo drago, Meleys, sono andati incontro al loro destino.

Il finale dell'episodio ha segnato il vero inizio della guerra, aprendo la porta a ulteriori scontri importanti che sicuramente verranno mostrati negli episodi futuri. Su queste pagine potete recuperare la recensione dell'episodio 4.

House of the Dragon, stagione 2: una foto del terzo episodio

L'episodio è stato accolto con favore dal pubblico, come dimostra la pagina IMDb, dove ha ottenuto un punteggio di 9,7 su 10 sulla base di 26.000 recensioni. Questo dato mette l'episodio alla pari con molti degli episodi meglio recensiti de Il trono di spade, tra cui "Blackwater" e "The Lion and the Rose". Ciò significa anche che il prequel ha il potenziale per essere altrettanto coinvolgente della serie madre, man mano che la guerra continuerà a svilupparsi.

House of the Dragon 2 ha anticipato una delle più importanti morti di Casa Targaryen?

"The Red Dragon and the Gold" è solo la prima grande battaglia tra draghi che si svolgerà durante la guerra civile Targaryen. Tuttavia, la sua brutalità, con la morte di due draghi e di un personaggio importante, mostra l'enorme impatto che la guerra avrà su entrambe le parti man mano che continuerà a intensificarsi. Con la guerra ancora nelle sue fasi iniziali, sembra che la battaglia a Rook's Rest sarà quella meno distruttiva che la serie finirà per mostrare.

Dal momento che Rook's Rest è solo l'inizio della guerra civile, il resto della stagione potrebbe gettare le basi per la Stagione 3 di House of the Dragon, con battaglie che porteranno il conflitto a un livello ancora più alto. In questo modo non solo si rifletterebbe la brutalità delle battaglie, ma si mostrerebbe anche come tutto continuerà a svilupparsi nonostante le grandi morti e distruzioni già mostrate. Ricordiamo che trovate gli episodi della serie su Sky e in streaming in esclusiva su Now.