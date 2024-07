House of the Dragon 2 ha anticipato una delle più importanti morti di Casa Targaryen?

Ora che siamo entrati nel vivo della Stagione 2 di House of the Dragon, la serie HBO sta cominciando ad anticipare quelli che saranno i più grandi colpi di scena della storia.

Daemon Targaryen ha iniziato a tracciare la propria strada nel secondo episodio di questa stagione; sta ancora lavorando con Rhaenyra in una certa misura, ma vuole chiaramente il Trono di Spade per sé. Non potrà avere quel trono se Aegon II vincerà la Danza dei Draghi, quindi si è imbarcato in una missione con il suo drago, Caraxes, per prendere Harrenhal e costruire un esercito nelle Terre dei Fiumi.

Nel nuovo episodio trasmesso domenica, Daemon arriva al castello maledetto e ci dà un'idea della devastazione che lo attende mentre la guerra infuria. ATTENZIONE: Questo articolo contiene spoiler su House of the Dragon e su Fire & Blood di George R.R. Martin. Nel frattempo, ecco la recensione dell'episodio 3 di House of the Dragon 2.

House of the Dragon, stagione 2: una foto del terzo episodio

Il destino della Casa Targaryen

House of the Dragon ha preparato la devastante guerra civile Targaryen nota come Danza dei Draghi, come descritto in Fire & Blood di George R.R. Martin. Gli spettatori che hanno già letto il libro possono avere un'idea di come si svolgerà questa guerra. Infatti, c'è una linea di dialogo inquietante nell'episodio 3 che allude a un momento importante del racconto della guerra in Fire & Blood: la morte di Daemon Targaryen.

House of the Dragon 2: Fabien Frankel costretto a limitare i commenti su Instagram dopo gli insulti dei fan

Dopo che Harrenhal viene consegnata a Daemon da Simon Strong e dai pochi soldati che non sono morti nell'incendio del castello, il principe Targaryen ha una visione agghiacciante. Cammina per i corridoi del castello e finisce in una stanza dove trova una giovane Rhaenyra (con la star della prima stagione Milly Alcock che riprende il suo ruolo) che ricuce la testa del principe ucciso Jaehaerys sul suo corpo. Daemon vede in prima persona le conseguenze delle sue azioni.

Quando esce dalla visione, Daemon si ritrova di fronte a un albero di stramonio nel bel mezzo di una sala in rovina. Viene avvicinato dalla donna nota come Alys Rivers (Gayle Rankin), che gli dice semplicemente: "Morirai in questo posto", prima di andarsene.

La morte di Daemon Targaryen

Probabilmente Daemon non morirà in questa stagione di House of the Dragon, ma il messaggio di Alys sembra confermare che la serie seguirà la tabella di marcia tracciata per il personaggio in Fire & Blood.

Nel libro, Daemon viene ucciso durante uno dei giorni più bui della storia dei Targaryen. Ad Harrenhal, Daemon e Caraxes sfidano Aemond Targaryen e il mostruoso drago Vhagar. Lo scontro, noto come la Battaglia sopra l'Occhio di Dio, si conclude con la caduta di entrambi i draghi e dei due cavalieri nel lago dell'Occhio di Dio (dove si trova Harrenhal).