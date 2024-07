House of the Dragon 2, finale shock per il quarto episodio: ecco cosa è successo [SPOILER]

Con l'arrivo del quarto episodio della seconda stagione di House of the Dragon, i fan sono stati ricompensati con un altra storia entusiasmante culminata in un finale davvero scioccante.

Dato che l'episodio si intitolava "A Dance of Dragons", gioco di parole con il nome dell'intera guerra civile dei Targaryen al centro della serie, era lecito supporre che stesse per arrivare una sanguinosa battaglia.

ATTENZIONE: Questo articolo contiene SPOILER su House of the Dragon. Continuate a leggere a vostro rischio e pericolo... Ricordiamo che trovate gli episodi della serie su Sky e in streaming in esclusiva su Now.

House of the Dragon, stagione 2: una foto del terzo episodio

Un finale devastante

Gli ultimi 15 minuti del quarto episodio di House of the Dragon hanno sconvolto gli spettatori, mettendo tre dei personaggi più importanti della serie nel bel mezzo di un devastante combattimento tra draghi. Almeno uno di loro è morto sul campo di battaglia, mentre un altro è in condizioni precarie.

Purtroppo, i fan hanno dovuto dire addio a uno dei migliori personaggi della serie: Rhaenys, alias la Regina che non c'è mai stata, che ha cavalcato il suo drago Meleys fino a Rook's Rest per eliminare l'esercito di Criston Cole. La regina Rhaenyra aveva intenzione di andare lei stessa, ma Rhaenys ha insistito per prendere il suo posto.

Rhaenys è caduta in una trappola tesa da Cole, che vedeva Aemond e Vhagar nascosti nel bosco, in attesa di un drago da combattere. Il piano è quasi andato in fumo, però, quando Aegon si è presentato all'improvviso. Meleys ha dominato la lotta contro il Sunfyre di Aegon e la situazione si è rovesciata in favore del re solo quando suo fratello è arrivato per salvarlo.

House of the Dragon 2 ha anticipato una delle più importanti morti di Casa Targaryen?

Vhagar e Aemond hanno dominato gli altri due draghi, anche se uno era montato da Aegon. Quando si è arrivati a Rhaenys e Meleys, però, non c'era dubbio che Aemond avrebbe portato a termine la sua missione. Meleys viene ucciso in volo precipitando a Rook's Rise con un'esplosione che ha tolto chiaramente la vita a Rhaenys.

L'ultima scena dell'episodio di domenica ha mostrato Aegon disteso accanto a Sunfyre, con le braccia incrociate sul petto. Sembra proprio che il giovane al comando del Trono di Spade sia stato ucciso a Rook's Rest. Anche se tecnicamente tutto potrebbe accadere nella serie, è molto probabile che Aegon non sia ancora morto.