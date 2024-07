House of the Dragon 2, quali cavalieri hanno scelto i nuovi draghi?

Il sesto episodio della Stagione 2 di House of the Dragon ha iniziato a introdurre il primo nuovo cavaliere dei draghi nella serie, dando il via alla storia dei Dragonseed.

Nel corso dell'ultimo episodio la scelta dei draghi si è compiuta lasciando aperto lo scenario e preparando il terreno per il gran finale di questa seconda stagione della serie tratta dalle opere di George R.R. Martin.

Attenzione, ovviamente non procedete con la lettura dell'articolo se non siete in pari con la serie. Ricordiamo che potete trovare gli episodi di House of the Dragon su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma digitale Now.

Nel nuovo episodio di domenica, Rhaenyra ha continuato la ricerca di altri cavalieri con potenziale sangue valeriano nelle vene, aprendo le porte anche alla gente di bassa estrazione di Approdo del Re. Alla fine dell'episodio, le forze di Rhaenyra sono aumentate di tre draghi, poiché sono stati scelti tre nuovi dragonieri.

Il primo dei nuovi dragonieri era già stato anticipato alla fine dell'ultimo episodio, ma non è stato ufficializzato fino all'inizio di quest'ultimo. Rhaenyra ha affrontato Addam di Hull, che è stato avvicinato dal drago Seasmoke per diventare il suo nuovo cavaliere. Addam (che Rhaenyra non sa essere in realtà il figlio del suo Primo Cavaliere, Corlys) si è subito inginocchiato alla Regina e ha promesso di combattere per lei.

Altri due cavalieri sono stati trovati dopo che Mysaria ha inviato dei messaggi ad Approdo del Re, alla ricerca di chiunque abbia i capelli d'argento e ritenga di avere la possibilità di legarsi a un drago. Questi due personaggi sono stati suggeriti costantemente nel corso della seconda stagione di House of the Dragon.

Il primo è Hugh, il fabbro di Approdo del Re che ha iniziato la stagione lavorando per Aegon. Sua figlia era malata e alla fine è morta, e lui aveva detto a sua moglie che sentiva di dover andare a lavorare con questi draghi. L'aveva informata per la prima volta che sua madre lavorava in un bordello ad Approdo del Re e che, a quanto pare, era la sorella di Re Jaehaerys, che sedeva sul Trono di Spade prima di Viserys.

Tenendo presente questo lignaggio, non dovrebbe sorprendere che Vermithor abbia scelto di lavorare con Hugh, dopo aver ucciso tanti altri aspiranti dragonieri. Vermithor, noto come Furia di Bronzo, è il drago più grande del Continente Occidentale, a parte Vhagar. In passato è stato cavalcato da Jaehaerys, che ora sembra essere lo zio di Hugh. C'è un legame diretto attraverso la loro linea di sangue, simile a quello che lega Addam al drago precedentemente cavalcato dal suo fratellastro, Laenor.

Anche l'altro drago della fossa dei draghi, Silverwing, ha trovato un cavaliere. Mentre Ulf scappava da Vermithor e cercava di nascondersi, si è avventurato in un'altra grotta occupata da Silverwing. Invece di attaccarlo, Silverwing ha abbassato la testa e stretto un legame con l'uomo, rendendolo il terzo dragonseed dell'episodio.

I formidabili draghi Seasmoke, Vermithor e Silverwing hanno ora tutti dei cavalieri, che possono essere utilizzati in battaglia contro Aemond e Vhagar, aumentando le probabilità di vittoria di Rhaenyra.