House of the Dragon 2, l'ultimo episodio ha dato il via a una delle storie più famose del libro

Nella notte è andato in onda il nuovo episodio di questa Stagione 2 di House of the Dragon, che sta davvero alzando l'asticella della qualità per quanto riguarda il franchise.

Nel corso del quinto episodio della seconda stagione, sembrerebbe che un arco narrativo tra i preferiti dei fan della saga e del libro di George R.R. Martin da cui il prequel è tratto, Fire & Blood, sia stata appena inaugurato.

L'episodio ha rivelato che la guerra civile Targaryen si è trasformata in una guerra di draghi, e questi ultimi scarseggiano. Detto questo, ci sono alcuni draghi ancora senza cavalieri che potrebbero, in teoria, ribaltare le sorti della guerra, e la serie ha piantato i semi per questi nuovi dragonieri nel corso della seconda stagione. Ovviamente non procedete nella lettura dell'articolo se non volete incappare in pesanti SPOILER. Su queste pagine trovate la recensione dell'episodio.

Un nuovo capitolo di House of the Dragon

Nel nuovo episodio, la storia delle persone conosciute come "dragonseeds" è stata finalmente messa in moto, creando ben quattro nuovi dragonriders che vedremo nelle prossime settimane. Un paio di uomini sono stati poco presenti nella seconda stagione di House of the Dragon: Hugh Hammer, Ulf, e Addam di Hull. Addam è già stato presentato come un cavaliere dei draghi, mentre osservava Seasmoke volare al largo della costa di Driftmark, e Rhaenys ha quasi confermato che sia Addam che suo fratello sono i figli bastardi di suo marito, Lord Corlys Velaryon.

Finora Hugh e Ulf sono stati visti solo ad Approdo del Re, ma la situazione è cambiata in questo nuovo episodio, quando Hugh ha cercato di portare la sua famiglia fuori città. Sembra che alla fine sarà attratto da Roccia del Drago, dove scoprirà di poter cavalcare uno dei draghi dormienti che vivono lì sotto. Ulf non è stato mostrato nell'episodio, ma ha detto alla gente in città di essere in realtà un Targaryen, quindi forse non stava mentendo del tutto.

Il tentativo di Hugh di lasciare Approdo del Re è stato il primo passo verso l'inizio della storia dei Dragonseeds, ma la trama ha avuto una vera e propria accelerazione nella scena finale dell'episodio, grazie a una conversazione tra Jace e Rhaenyra.

Sebbene Jace non abbia mai pronunciato ad alta voce la parola "dragonseed" durante la loro conversazione, la sua idea spiega essenzialmente la storia di Fire & Blood. Questi dragonseed sono essenzialmente persone che hanno un po' di sangue valeriano, anche se non sono conosciuti come Targaryen o Velaryon da generazioni. Il libro spiega che i vecchi signori valeriani vanno a letto con le donne appena sposate durante le loro notti di nozze, e la loro discendenza continua attraverso la gente comune. Gli episodi di House of the Dragon sono disponili su Sky e in streaming in esclusiva su NOW.