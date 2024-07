House of the Dragon 2: i protagonisti si preparano alla battaglia nel final trailer

Il trailer del finale della seconda stagione di House of the Dragon ha preannunciato un'altra grande battaglia in arrivo per quella che si prevede sarà una conclusione entusiasmante.

Dopo la morte di Luke nel finale della Stagione 1, i nuovi episodi hanno visto i Neri e i Verdi avvicinarsi sempre di più alla guerra totale, con Blood e Cheese e il duello dei gemelli Cargyll.

La guerra totale è infine arrivata con la Battaglia di Rook's Rest, che ha portato alla morte di Rhaenys e del suo drago Meleys. In seguito, i Neri progettano di radunare i Dragonseeds dalla loro parte e, con l'ultimo episodio andato in onda che ha lasciato tutti col fiato sospeso. Ricordiamo che House of the Dragon va in onda su Sky e in streaming in esclusiva sulla piattaforma Now.

Dopo una grave battuta d'arresto nella Battaglia di Rook's Rest nell'episodio 4, l'episodio 7 della Stagione 2 ha visto i Neri compiere importanti progressi nella guerra. L'episodio inizia con Rhaenyra e Syrax che affrontano il nuovo cavaliere di Seasmoke, Addam di Hull, uno dei figli bastardi di Corlys Velaryon e quindi fratellastro di suo marito, Laenor, che prima cavalcava Seasmoke. Rhaenyra e Addam sono confusi su come egli possa rivendicare Seasmoke, ma comunque giura subito fedeltà alla Regina e alla sua causa.

Ovviamente, tutto questo porterà alla battaglia finale preannunciata dall'ultimo trailer di questa stagione, che ha emozionato non poco tutti gli appassionati della saga fantasy tratta da George R.R. Martin. HBO si prepara quindi a concludere la storia con un ultimo episodio dalle dimensioni epiche.

