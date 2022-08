House Of The Dragon: 10 milioni di spettatori per la premiere, record per una serie originale HBO

Risultato storico per HBO e HBO Max, il debutto di House of the Dragon è stato seguito da 10 milioni di spettatori rendendola la serie originale più vista di sempre sulla rete americana.

Il debutto di House of the Dragon segna un risultato storico per HBO. Il prequel de Il Trono di Spade ha attirato 10 milioni di spettatori facendo diventare lo show la nuova serie originale più vista di sempre nella storia della rete americana.

La premiere ha anche segnato il più grande lancio di serie su HBO Max negli Stati Uniti, in America Latina e in Europa, Medio Oriente e Africa, portando quello che HBO chiama un livello senza precedenti di stream simultanei sulla piattaforma. In genere, il pubblico della domenica sera per una serie HBO rappresenterà solo il 20% -40% del pubblico lordo totale dello spettacolo, secondo la rete.

Il debutto di House of the Dragon ha anche superato la premiere del 2011 de Il trono di spade di quasi il 350% in termini di spettatori. Ovviamente, allora non esisteva HBO Max e lo streaming era una parte minore dell'industria televisiva. Un'altra curiosità: il finale della serie di 82 minuti de Il trono di spade nel 2019 ha infranto tutti i record HBO con 19,3 milioni di spettatori attraverso una visione lineare che includeva HBO Go e HBO Now, ora scomparsi.

La premiere di House of the Dragon è stata un successo anche sui social media, dove i fan si sono riversati per celebrare il ritorno a Westeros. Il giorno della premiere, House of the Dragon è stato l'argomento di tendenza più duraturo su Twitter, classificandosi al primo posto per 14 ore consecutive e al primo posto su Google Trends.

"È stato meraviglioso vedere milioni di fan de Il trono di spade tornare con noi a Westeros ieri sera. House of the Dragon presenta un cast e una troupe incredibilmente talentuosi che hanno riversato il loro cuore e la loro anima nella produzione e siamo estasiati dalla risposta positiva degli spettatori", ha affermato Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO e HBO Max. "Non vediamo l'ora di condividere con il pubblico ciò che George, Ryan e Miguel hanno in serbo per loro in questa stagione".

Qui la nostra recensione di House do the Dragon. Ricordiamo che in Italia House of the Dragon ha debuttato nella notte tra il 21 e il 22 agosto in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW. L'appuntamento è ogni lunedì su Sky Atlantic, per dieci settimane, con la versione originale sottotitolata in contemporanea assoluta con gli USA alle 3:00 del mattino e in replica alle 22:15, e dal 29 agosto con la versione in italiano alle 21:15. Sempre in doppio audio, i dieci episodi saranno via via disponibili anche on demand.