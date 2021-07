House of Gucci: il trailer italiano con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani

La Eagle Pictures ha appena rilasciato il trailer italiano di House of Gucci, film diretto da Ridley Scott, la cui uscita nelle sale americane è prevista per il 24 novembre 2021.

House of Gucci, il nuovo film diretto da Ridley Scott con Lady Gaga nel ruolo di Patrizia Reggiani, ha nuovo trailer italiano: il filmato è stato appena rilasciato da Eagle Pictures. Nel cast dell'attesa pellicola, che arriverà nelle sale cinematografiche americane il 24 novembre 2021, figurano attori del calibro di Jeremy Irons, Salma Hayek, Jared Leto, Al Pacino, Adam Driver e la Gaga.

Nel video del trailer ita di House of Gucci vengono introdotti i protagonisti di una storia che tutti conoscono e viene mostrato il lussuoso mondo in cui vivono, nel quale tuttavia si annidano tensioni, scandali e tradimenti che finiscono per avere conseguenze molto tragiche.

House of Gucci si basa sul libro omonimo di Sara Gay Forden intitolato The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed. Il film racconta tre generazioni di Gucci attraverso tre decenni: potere, creatività, ambizione, tradimento, vendetta e un omicidio sono al centro della storia assieme alla Maison che portava il nome della famiglia.

House of Gucci, le cui riprese si sono svolte anche in Italia, ha già sollevato alcune polemiche da parte della stessa Reggiani che si è offesa quando ha scoperto che Lady Gaga ha deciso di non incontrarla prima dell'inizio delle riprese. "Stanno rubando l'identità di una famiglia per trarre profitto, aumentare i guadagni del sistema hollywoodiano. La nostra famiglia ha un'identità, privacy", ha detto qualche mese fa Patricia Gucci, pronipote di Guccio Gucci e cugina di Maurizio.