House of Gucci, Tom Ford: "Ho riso molto ma... avrei dovuto?"

Tom Ford ha scritto la recensione di House of Gucci per Airmail News e ha raccontato il suo punto di vista sull'ultimo progetto diretto da Ridley Scott. Lo stilista - che è stato direttore creativo di Gucci dal 1994 al 2004 - ha detto di essere "sopravvissuto alle 2 ore e mezza di House of Gucci". Ford ne è uscito complessivamente soddisfatto ma "incerto sulla natura del film".

Tom Ford ha scritto: "Era una farsa o un ritratto avvincente del sentimento di rapacità? Ho riso spesso ma... Avrei dovuto farlo o no? Mi sono sentito come fossi stato trascinato da un forte uragano alla fine della proiezione".

Tom Ford è entrato in Gucci nel 1990 e ha lavorato con Maurizio Gucci per ben quattro anni. Il regista di A Single Man ha scritto: "Conoscevo Maurizio molto bene e ho lavorato sotto le sue dipendenze per quattro dei miei anni trascorsi in Gucci. Maurizio è stato assassinato il 27 marzo 1995, a pochi passi dal mio ufficio a Milano". Sebbene Ford si sia complimentato con Adam Driver, non ha provato la stessa stima nei confronti delle interpretazioni di Al Pacino e Jared Leto. A questo proposito, il regista ha scritto: "Ogni volta che Al Pacino e Jared Leto apparivano sullo schermo nei panni di Aldo e Paolo Gucci, mi sembrava di assistere a una puntata del Saturday Night Live. Certe licenze concesse loro sono state davvero esagerate!".

Infine, su Lady Gaga: "La vera star del film è Gaga, che ruba la scena a tutti quanti. Nonostante il suo accento sia tutt'altro che perfetto, riesce a dominare qualsiasi frame in cui compaia! Tutto il resto passa in secondo piano!". Complessivamente, House of Gucci ha scosso Tom Ford, che ha concluso in tal modo la sua recensione: "Dopo la visione del film, sono stato triste per una settimana. Credo che questo sentimento possa essere provato solo dalle persone che conoscevano realmente i personaggi portati sullo schermo. Per me, è stato davvero difficile assistere a quello spettacolo camp e umoristico. La realtà è stata terribile e tragica, non ironica".