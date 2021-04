House of Gucci: "Sarà una tragedia kitsch e divertente" assicura Dariusz Wolski

Secondo il direttore della fotografia Dariusz Wolski, House of Gucci sarà una tragedia kitsch e divertente: le riprese del film di Ridley Scott sono attualmente in corso a Roma

House of Gucci è uno dei progetti più attesi di questo 2021. A detta del direttore della fotografia Dariusz Wolski, il nuovo film di Ridley Scott "sarà una tragedia kitsch e divertente". Le riprese del progetto sono attualmente in corso a Roma.

House Of Gucci: Lady Gaga e Adam Driver in una foto dal set di Gressoney

In occasione di un'intervista con The Film Stage, Dariusz Wolski ha stuzzicato la curiosità dei fan sull'ultimo film di Ridley Scott, di cui si sta occupando della direzione della fotografia. A proposito di House of Gucci, Wolski ha raccontato: "Questo film racconterà gli anni Ottanta e Novanta. Stiamo ancora provando a elaborare il giusto look. Quegli anni non erano granché. Sì, il film sarà proprio come quegli anni, kitsch, divertente, una tragedia simile a una soap-opera. E anche il cast è assolutamente folle!".

Ridley Scott ha ben due film in uscita nel 2021. Il primo è The Last Duel e annovera nel cast Adam Driver, Jodie Comer, Matt Damon e Ben Affleck. Il progetto sarà distribuito a partire dal 15 ottobre e racconterà la storia di due migliori amici alle prese con un terribile crimine nella Francia del 14esimo secolo. A proposito di questo progetto, Dariusz Wolski ha dichiarato: "Si tratta di un film raccontato da tre punti di vista differenti, un po' come Rashomon. Il progetto è strettamente connesso ai giorni nostri nonostante sia un film d'epoca. Credo che sia il mio miglior lavoro a livello fotografico. L'intero cast è in formissima e tutti quanti vi sorprenderanno!".

House of Gucci, invece, sarà distribuito a partire dal 24 novembre e racconterà il rapporto tra Patrizia Reggiani e il suo ex marito Maurizio Gucci. Il cast del film comprende gli straordinari nomi di Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino, Jared Leto, Jeremy Irons, Camille Cottin e Jack Huston.