House of Gucci: Salma Hayek sarà Pina Auriemma nel film diretto da Ridley Scott

L'attrice Salma Hayek è entrata a far parte del cast del film House of Gucci, diretto da Ridley Scott, con il ruolo della 'maga' Pina Auriemma.

L'annuncio è stato fatto da Giannina Scott dichiarando che da tempo voleva coinvolgere la star del cinema nel progetto.

La produttrice ha dichiarato: "Sono così felice di avere la mia cara amica Salma Hayek nel nostro meraviglioso cast. Ho parlato con lei di questo progetto su Gucci per venti anni. Ora sta il progetto è in fase di realizzazione e lei ne fa parte. Io e Ridley siamo elettrizzati".

L'attrice interpreterà nel lungometraggio il ruolo di Pina Auriemma, considerata la "maga" amica di Patrizia Reggiani, anche se Auriemma ha sempre respinto questa etichetta, sostenendo che lei si limitava ad accompagnare la Reggiani da una cartomante. "Io non ci credo a queste cose e anzi mi arrabbiavo. Io sono stata senza motivo chiamata la Maga, non so neanche cosa sia una carta."

Nel film Adam Driver interpreta Maurizio Gucci, ucciso in un agguato sul portone della sede milanese della sua società nel 1995. Lady Gaga è Patrizia Reggiani, moglie dell'imprenditore accusata di essere la mandante dell'omicidio. Al Pacino veste, invece, i panni di Aldo Gucci. Nel supercast anche Jeremy Irons, Jared Leto, Jack Huston e Reeve Carney.

Al centro del lungometraggio diretto da Ridley Scott ci sarà la storia di Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione. Gucci, che aveva due figlie nate dal matrimonio con la Reggiani, lasciò sua moglie per un'altra donna. Reggiani, che i media soprannominarono "Vedova Nera", subì un intervento chirurgico per l'asportazione di un tumore al cervello, situazione che fu indicata dai membri della sua famiglia come la causa delle sue azioni criminali.

La sceneggiatura è firmata da Roberto Bentivegna che si è ispirato al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour e Greed scritto da Sara Gay Gorden.