House of Gucci: un irriconoscibile Jared Leto con Lady Gaga nelle nuove foto dal set

Le nuove foto dal set di House of Gucci ritraggono un Jared Leto sempre più irriconoscibile, nei panni di Paolo Gucci, al fianco di Lady Gaga e Adam Driver, che nel film interpretano Patrizia Reggiani e Maurizio Gucci.

Settimana dopo settimana aumentano i giorni di riprese di House of Gucci e con questi aumentano anche le foto che ci mostrano gli attori sul set del film diretto da Ridley Scott. Finora le immagini ci hanno mostrato soprattutto Lady Gaga nei panni di Patrizia Reggiani e Adam Driver in quelli del suo consorte, Maurizio Gucci. Poco meno di un mese fa, poi, a loro si è aggiunto anche Jared Leto che invece interpreterà Paolo Gucci, cugino dell'assassinato marito di Patrizia Reggiani. L'uomo ha avuto diversi problemi con i suoi parenti, tanto da arrivare a fondare un proprio marchio indipendente, che lo portò ad essere sanzionato dall'azienda ed escluso in maniera definitiva dalla famiglia.

Le nuove foto dal set di House of Gucci mostrano quindi quanto sia incredibile la trasformazione che vede protagonista Jared Leto. Nel corso degli anni, l'attore e cantante statunitense ha abituato i suoi fan ad una serie di look stravaganti, ai suoi capelli lunghi e ad una serie di outfits eccentrici. Le immagini che riguardano le riprese del film ritraggono invece Leto con qualche kg in più e qualche capello in meno, con indosso abiti sempre colorati ma decisamente più classici. Lo vediamo quindi Leto in compagnia di Lady Gaga ed Adam Driver, anch'essi sottoposti ad una trasformazione estetica, seppure di entità inferiore rispetto a quella che riguarda il frontman dei Thirty Seconds to Mars.

Finora le riprese del film hanno toccato Roma, Milano ed il lago di Como, e presto si sposteranno anche a Firenze. Insieme ai sopracitati attori, in House of Gucci reciteranno Jeremy Irons, Al Pacino, Jack Huston e Reeve Carney. La sceneggiatura è firmata da Roberto Bentivegna che si è ispirato al libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour e Greed scritto da Sara Gay Gorden. L'opera girerà intorno a Patrizia Reggiani, l'ex moglie di Maurizio Gucci che è stata accusata di aver organizzato l'omicidio del marito, avvenuto fuori dal suo ufficio nel 1995. La donna è stata rilasciata nel 2016, dopo aver trascorso 18 anni in prigione.