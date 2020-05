House at the end of the street: l'horror con Jennifer Lawrence diventa improvvisamente popolare su Netflix

Grazie alla quarantena, anche film che sembravano dimenticati possono ritrovare il successo, come House at the end of the street con Jennifer Lawrence.

Il film del 2013 Hates- House at the end of the street, con una giovane Jennifer Lawrence, nell'ultima settimana è diventato molto popolare grazie alla piattaforma streaming Netflix, probabilmente per via all'isolamento mondiale dovuto all'emergenza sanitaria.

Jennifer Lawrence in un primo piano tratto dal film House at the End of the Street

Il thriller horror diretto da Mark Tonderai è arrivato nelle sale italiane nel 2013, è stato caricato su Netflix la settimana scorsa e si è piazzato alla posizione numero 4 della top 10 dei film più visti sulla piattaforma. La posizione sorprende, in quanto all'epoca del suo rilascio il film non ha destato molto scalpore ricevendo critiche non proprio entusiaste.

Hates - House at the End of the Street è un thriller con alcune sfaccettature horror e spunti psicologici, elementi questi che forse attirano molto il pubblico Netflix in questo periodo di quarantena.

La trama racconta di una ragazza, interpretata da Jennifer Lawrence, che si trasferisce insieme alla madre in una nuova città. Presto le due scoprono che l'ottimo prezzo ottenuto per la bella casa che hanno trovato è dovuto al fatto che nell'appartamento vicino una ragazzina aveva ucciso i genitori e il solo sopravvissuto, il fratello dell'omicida, vive ancora lì. I due giovani diverranno amici e s'innamoreranno, ma le ombre e i segreti del passato non tarderanno a far precipitare le cose.