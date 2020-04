Hotel Transylvania, stasera su TV8 il film d’animazione

Hotel Transylvania va in onda stasera su TV8 alle 21:30, popolare film d'animazione in cui vedremo il conte Dracula nelle insolite vesti di un padre amorevole, per dimostrare che in fondo anche i vampiri hanno un cuore.

L'Hotel Transilvania è una struttura esclusiva dove i mostri possono rilassarsi lontano dagli occhi indiscreti degli umani. Il Conte Dracula ne è il raffinato ospite, insieme alla centosedicenne figlia Mavis, non molto diversa da un'adolescente comune. Quando Mavis e Simon Van Helsing si innamorano, scoprendo di essere nemici naturali, spezzano il codice sacro di comportamento dei mostri. Inoltre i tentativi della coppia di portare la pace tra mostri e umani scatena una serie di eventi che mette in pericolo l'Hotel Transilvania e l'intera esistenza dei mostri.

Hotel Transylvania ha dato vita ad un franchise che ad oggi conta quattro film ed una serie televisiva. La pellicola è uscita il 28 settembre del 2012. Nella versione originale le voci di Dracula, Jonathan e Mavis sono state doppiate rispettivamente da Adam Sandler, Andy Samberg e Selena Gomez. Nella versione italiana Dracula ha la voce di Claudio Bisio, Jonathan quella di Davide Perino, mentre Cristiana Capotondi ha doppiato Mavis.