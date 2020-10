Hostiles - Ostili: Christian Bale teneva a distanza Rosamund Pike sul set

Rosamund Pike ha rivelato in un'intervista che lei e Christian Bale hanno parlato a malapena durante le riprese di Hostiles - Ostili, al di fuori delle scene che hanno girato insieme sul set, dicendo che Bale era stato piuttosto chiaro sin dall'inizio: l'attore voleva mantenere le distanze.

Hostiles: Christian Bale in un'immagine del film

L'attrice in seguito, durante l'intervista, ha dichiarato: "Il rapporto dei nostri personaggi nel film è piuttosto complesso e disfunzionale, ma hanno comunque questa connessione profonda e meravigliosa che abbiamo scelto di mostrare nelle scene della pellicola senza mai parlarne direttamente."

Hostiles: un primo piano di Christian Bale

Bale e Pike avrebbero dovuto lavorare insieme un anno prima, in un film intitolato The Deep Blue Goodbye, che sarebbe stato diretto da James Mangold, ma il progetto fallì a causa di un infortunio di Bale. L'attore in seguito si riprese ma il progetto venne accantonato per sempre.

Su Rotten Tomatoes, Hostiles - Ostili ha un punteggio di approvazione del 72% sulla base di 211 recensioni, con una media ponderata di 6,78 / 10. Il consenso critico del sito web recita: "Il film beneficia di immagini straordinarie e una solida performance centrale di Christian Bale."