Horizon, altri guai per il western di Kevin Costner: ecco perché dovrà sborsare altri soldi di tasca propria

Non sono buonissime le previsioni di incasso del nuovo film diretto da Costner che ora dovrà anticipare altri soldi suoi

Proprio come Francis Ford Coppola e il suo Megalopolis, pare che Kevin Costner stia pagando i costi di marketing di Horizon: An American Saga - Chapter 1 di tasca propria.

Tutto ciò faceva parte dell'accordo che Costner aveva stipulato con la Warner Bros per la distribuzione nelle sale della pellicola. Secondo gli ultimi aggiornamenti, Costner ha investito 38 milioni di dollari di tasca propria per finanziare il film da 115 milioni di dollari, senza contare il secondo capitolo, in uscita ad agosto, anch'esso di tre ore, che si dice sia costato un po' meno (80 milioni di dollari).

Per il momento, Horizon: An American Saga - Chapter 1 ha avuto un inizio difficile al botteghino. L'epopea western sulla guerra civile ha raccolto solo 3 milioni di dollari venerdì e potrebbe avere un weekend di apertura di tre giorni inferiore ai 10 milioni di dollari.

Horizon: An American Saga, un primo piano di Kevin Costner

Che cosa racconta Horizon?

Ambientato nel West americano all'epoca della Guerra Civile, combattuta dal 1861 al 1865, il film che vede il ritorno alla regia di Costner racconta l'espansione americana dell'Occidente in una storia onnicomprensiva su come gli Stati Uniti siano arrivati ​​​​a estendersi da un oceano all'altro.

Horizon, quanti soldi perderà Kevin Costner? Le previsioni degli incassi sono pessime

Nella grande tradizione degli iconici western della Warner Bros. Pictures, la saga esplora il fascino del Vecchio West e il modo in cui è stato conquistato attraverso il sangue, il sudore e le lacrime di molti.

Mentre potete già leggere la nostra recensione del primo capitolo di Horizon: An American Saga su queste pagine, ricordate che questo primo capitolo dell'epopea western di Costner approderà nelle sale italiane il 4 luglio 2024.