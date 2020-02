Homeland 6, su Netflix in streaming da oggi

Homeland 6 arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di febbraio 2020: sullo schermo tutte le puntate della sesta stagione della serie sviluppata da Alex Gansa e basato sulla serie televisiva israeliana Hatufim creata da Gideon Raff.

Claire Danes e Mandy Patinkin verranno catalpultati a New York, dopo gli eventi ambientati in Germania. Carrie Mathison è ritornata in America, dove collabora con una fondazione che aiuta i musulmani che vivono negli Stati Uniti. Carrie può però fare poco contro gli attacchi xenofobi e con il crescere della violenza, venendo inoltre coinvolta ancora una volta con l'attività dell'intelligence. Tra i nuovi arrivi nel cast ci sarà l'attrice Elizabeth Marvel con il ruolo di Elizabeth Keane, presidente degli Stati Uniti. Previsto anche il ritorno di Rupert Friend con la parte di Quinn.

Homeland: Claire Danes in una scena dell'episodio Enemy of the State

Homeland sta per concludersi, visto che l'ottava stagione è l'ultima, come ufficializzato tempo fa proprio dalla Danes, che aveva dichiarato a Howard Stern durante un'intervista come fosse pronta a prendersi una pausa. La serie è stata nominata a 8 Golden Globes (di cui 5 vittorie), addirittura 39 Emmy Awards (di cui 8 vittorie), 13 nomination ai SAG (vinto solo da Claire Danes), 8 nomination ai DGA, 3 nomination ai PGA e 7 ai WGA. Curiosità: Ben Affleck avrebbe dovuto girare il pilot della serie e stava per accettare la regia, ma alla fine ha dovuto rinunciare a causa dei suoi accordi privati con la moglie Jennifer Garner. Infatti tra di loro vige la regola che impone che se uno dei due lavora, l'altro deve stare a casa con i piccoli figli. E Jennifer stava lavorando.

