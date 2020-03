Homeland 8x01, la recensione di Trattativa riservata: l’ombra del passato

Homeland: un'immagine dell'episodio 8x01

Il passato: un imperscrutabile buco nero che potrebbe aver partorito un'inaspettata minaccia. Il potenziale pericolo rappresentato da Nicolas Brody, il personaggio interpretato da Damian Lewis nelle prime stagioni di Homeland, ora sembra essersi trasferito, alla stregua di un virus, alla storica protagonista della serie targata Showtime: cos'è accaduto a Carrie Mathison nei sei mesi di blackout trascorsi in una prigione russa? La nostra recensione di Homeland 8x01 si apre con questa domanda, che, per certi versi, segna un'ideale "chiusura del cerchio" rispetto al punto di partenza di nove anni fa: perché nell'episodio Trattativa riservata, il grande interrogativo è se ora Carrie sia diventata un pericolo per la sicurezza del proprio paese.

Le nuove ossessioni di Carrie Mathison

Homeland: una scena dell'episodio 8x01

Diretto da una delle 'storiche' registe della serie, Lesli Linka Glatter, e sceneggiato dal creatore e showrunner Alex Gansa insieme a Debora Cahn, Trattativa riservata recupera dunque uno degli elementi da sempre al cuore di Homeland: il fragile equilibrio mentale di Carrie Mathison, impegnata a fronteggiare situazioni di estremo rischio ma, al contempo, alle prese con un'incessante sfida per mantenere o riconquistare il controllo su se stessa. E al principio di questa stagione finale, "controllo" significa recuperare il proprio passato: nel corso della sua detenzione, Carrie potrebbe aver rivelato qualche segreto di stato ai servizi russi?

Homeland: Claire Danes nell'episodio 8x01

Homeland: Mandy Patinkin nell'episodio 8x01

Claire Danes, anima e corpo di Homeland fin dal suo fortunato debutto nel 2011, torna a incarnare i dubbi, le ossessioni e la determinazione di ferro di una donna totalmente votata alla propria causa, anche a costo di valicare i limiti e le direttive dei suoi superiori. A darle fiducia, ancora una volta, è il suo mentore Saul Berenson (Mandy Patinkin), nominato Consigliere per la sicurezza nazionale, alle prese con una crisi diplomatica in Afghanistan e con un braccio di ferro con il Vice-Presidente del paese, Abdul Qadir G'ulom (Mohammad Bakri). Le complesse dinamiche della (geo)politica e l'azione sul campo restano dunque le coordinate di un racconto che, pure alla sua ottava stagione, mostra di mantenersi fedele al proprio "codice genetico" e alla formula del suo successo.

I segreti di Kabul

Homeland: un'immagine dell'episodio 8x01

E nella seconda parte dell'episodio eccoci dunque nelle tenebre di Kabul, fra le ombre di una città che si offre come teatro di una nuova missione da compiere muovendosi silenziosi e invisibili come ombre; mentre, cercando di ricomporre il quadro della situazione, nella mente di Carrie riaffiorano ulteriori sospetti e vaghi indizi di rimorso. In fondo la suspense, in Homeland, non deriva mai unicamente dalle convenzioni del thriller, ma è legata a doppio filo a un'ambiguità che costituisce l'inesorabile paradigma di eventi e personaggi... inclusa la stessa protagonista, costretta a prendere in esame l'ipotesi di essere costata la vita ad un suo informatore. E il peso di quel "buco nero", al momento troppo oscuro da decifrare, si farà ancora più gravoso con il cliffhanger di fine puntata: un'angosciante chiusura nel perfetto stile della serie.

