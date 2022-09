The Osbournes: Ozzy e Sharon Osbourne ritornano con la docuserie Home to Roost

Ozzy e Sharon Osbourne ritorneranno nel mondo televisivo con Home to Roost, docuserie che segue The Osbournes e racconta il loro ritorno in Gran Bretagna.

Ozzy e Sharon Osbourne faranno il loro ritorno al mondo dei reality TV con Home to Roost, una docuserie che narrerà del loro viaggio di ritorno in Gran Bretagna e del loro nuovo inizio nella campagna inglese. La serie seguirà The Osbournes nella celebrazione degli anni più importanti della loro vita, con eventi quali il settantesimo compleanno di Sharon, la nascita del figlio di Kelly, il tour di Ozzy e il loro grande trasferimento.

Il rocker Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon Osbourne

Home to Roost è stata annunciata esattamente vent'anni dopo il loro primo show The Osbournes, il quale è stato rilasciato originariamente su MTV; il nuovo progetto seguirà anche la coppia nelle difficoltà per quanto riguarda la salute, così come per la vecchiaia incombente. La serie verrà trasmessa su BBC e iPlayer in Gran Bretagna, mentre non è ancora stato annunciato chi si occuperà della distribuzione internazionale.

La docuserie sarà prodotta da Expectation ed è stata commissionata per BBC One e iPlayer da Clare Silley, capo del reparto documentari dell'azienda. Inoltre, Ben Wicks e Colin Barr produrranno lo show. Quest'ultimi, in un'intervista per il magazie britannico Observer, hanno affermato:

"Riunirsi agli Osbournes nel loro ritorno in Gran Bretagna è l'opportunità della vita. Vent'anni fa hanno modellato la televisione per tutti noi, ora stanno tornando a casa in uno stadio differente della loro vita ma la premessa rimane sempre quella: risate, amore e lacrime. Non vediamo l'ora di lavorare con loro e di condividerla con gli spettatori di BBC One nel 2023".