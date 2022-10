Sharon Osbourne sulla malattia di Ozzy: "Quando guardo mio marito, il mio cuore si spezza per lui"

Sharon Osbourne si è aperta in merito all'attuale situazione del marito Ozzy e a tutto quello che comporta nella loro vita.

Le dichiarazioni sono avvenute nel corso di una recente chiacchierata con l'emittente televisiva Jeremy Paxman per il suo documentario su ITV Paxman: Sopportare il Parkinson.

Sharon Osbourne ha confessato che: "Penso solo a mio marito, che era molto energico, amava uscire per le passeggiate, faceva uno spettacolo di due ore sul palco ogni sera, correndo in giro come un pazzo. Improvvisamente, la tua vita si ferma, la vita come la conoscevi".

La star del piccolo schermo ha aggiunto: "_Quando guardo mio marito, il mio cuore si spezza per lui. Sono triste per me stessa nel vederlo in quel modo, ma quello che passa è peggio. Quando lo guardo e lui non sa che lo guardo, mi viene da piangere".

Il rocker Ozzy Osbourne e sua moglie Sharon Osbourne

Nel dolore generato dalla diagnosi di Ozzy, Sharon Osbourne ha rivelato quello che secondo lei potrebbe eresse un minimo lato positivo nella faccenda: "La famiglia. Trascorriamo molto più tempo insieme".

Nel corso del 2020, precisamente nel mese di gennaio, Ozzy Osbourne ha parlato apertamente delle sue battaglie personali in questo senso a Good Morning America, riportando che: "È stato terribilmente impegnativo per tutti noi", ricordando prima la polmonite nel 2019, e poi la brutta caduta in casa sua che lo costrinse a sottoporsi a un'intervento chirurgico al collo. Da quel momento nella vita di Sharon Osbourne e del resto della famiglia è entrato anche il morbo di Parkinson, con cui attualmente, Ozzy, starebbe facendo i conti.