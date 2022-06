Ozzy Osbourne "sta bene ed è in via di guarigione" dopo l'intervento chirurgico a cui la rock star si è sottoposta all'inizio di questa settimana, secondo quanto riferito di recente da sua moglie Sharon Osbourne.

In un messaggio pubblicato sui social media, Sharon in persona ha scritto: "La nostra famiglia vorrebbe esprimere tanta gratitudine per l'enorme quantità di amore e supporto che abbiamo ricevuto mentre Ozzy si stava sottoponendo all'internevento. Ozzy sta bene ed è in via di guarigione! Il vostro affetto significa il mondo per lui."

Era stata proprio la moglie del leggendario cantante dei Black Sabbath, durante l'ultimo episodio del programma televisivo inglese The Talk, a spiegare che il rocker sarebbe andato a Los Angeles per sottoporsi ad "un'importante operazione che determinerà il resto della sua vita."

Ozzy spera di riuscire presto ad organizzare le date del tour che ha annunciato per la prima volta nel 2017, ma che è stato posticipato numerose volte a causa di problemi di salute e anche delle restrizioni di Covid. A novembre, ha annunciato che le date nel Regno Unito e in Europa sarebbero iniziate a maggio 2023.