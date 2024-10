Sharon Osbourne è convinta: "Liam Payne era deluso dall'industria musicale"

La produttrice musicale Sharon Osbourne ha scritto un post in ricordo di Liam Payne, l'ex membro degli One Direction scomparso due giorni fa a Buenos Aires in Argentina, luogo in cui si trovava da diverse settimane per seguire dei concerti.

Sharon Osbourne ha accusato l'industria musicale di non aver supportato adeguatamente il cantante in un periodo complicato. Payne è stato ritrovato senza vita fuori dall'Hotel Casa Sur Palermo della capitale sudamericana dopo essere caduto dal balcone della sua stanza al terzo piano.

Delusione

"Liam, il mio cuore soffre. Ti abbiamo tutti deluso" scrive Osbourne "Dov'era questa industria quando ne avevi bisogno? Eri solo un ragazzino quando quando sei entrato in una delle industrie più dure al mondo. Chi era dalla tua parte?" si chiede la produttrice.

"Riposa in pace, amico mio" conclude nel post Osbourne. Liam Payne aveva 31 anni. Secondo quanto riporta l'ufficio del procuratore locale, il cantante era da solo al momento della caduta e sembra che abbia vissuto un momento di crisi causato dall'abuso di sostanze.

In base alle testimonianze raccolte dalle forze dell'ordine, il cantante si comportava in maniera anomala poco prima dell'incidente ed era stato accompagnato nella sua stanza. Un ospite dell'hotel in seguito ha affermato di aver sentito un urlo forte e violento poco prima che Payne venisse ritrovato senza vita.

Pur essendo stata in passato giudice di X Factor, Sharon Osbourne non partecipava al programma quando Liam Payne venne selezionato per essere inserito in un gruppo composto da altri giovanissimi talenti composto da Harry Styles, Zayn Malik, Niall Horan e Louis Tomlinson, denominato One Direction.

La band britannica si classificò terza al programma ed ebbe un successo planetario nel corso degli anni '10 del ventunesimo secolo, con cinque album pubblicati e vendendo oltre 70 milioni di dischi in tutto il mondo.