Home Sweet Home Alone - Mamma ho perso l’aereo, Archie Yates: “Max è un personaggio molto diverso da Kevin"

Neve, canzoni di Natale, decorazioni. C'è atmosfera natalizia in Mamma, ho perso l'aereo così come nel suo reboot disponibile dal 12 novembre per il Disney+ Day e pronto a racimolare visualizzazioni e pubblico da qui al periodo delle feste. E proprio dall'atmosfera della festa più amata che si è partiti nella conferenza di presentazione di Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo, dalla domanda di rito del periodo, quella relativa alle decorazioni natalizie ed entrare in atmosfera. "Ho iniziato a guardare film di Natale" ha dichiarato Ally Maki, che nel nuovo film interpreta Mei, moglie del fratello di uno dei due ladri, "e questo per me è parte della preparazione alla Festa", tra cui proprio Mamma, ho riperso l'aereo: mi sono smarrito a New York, a dimostrazione di come questo franchise sia parte delle abitudini natalizie del pubblico.

Non c'è solo l'atmosfera natalizia ad aleggiare sul film, ma anche, inevitabilmente, lo spirito di Kevin McAllister, il giovane protagonista della pellicola originale. "Mi sono ispirato molto al primo film" ha spiegato infatti il giovane Archie Yates, "è un film che guardo religiosamente ogni Natale e quindi è stato facile entrare in sintonia. Va però detto che Max Mercer è un personaggio molto diverso da Kevin, quindi era necessario attingere all'originale, ma essere anche differenti, perché di questo si tratta: stesso universo, storia diversa." Una storia diversa con alcune situazioni sovrapponibili all'originale, come quella del rivedere il figlio lasciato a casa da parte della madre, come ha rivelato Aisling Bea, che interpreta la signora Mercer. "Quel momento sulla porta è incredibilmente emozionante".

Ma un film come Mamma, ho perso l'aereo, con il suo umorismo fisico e la porzione di storia relativa all'intrusione in casa, richiede anche un certo impegno fisico. "Abbiamo iniziato l'allenamento per gli stunt molto prima delle riprese, per fortuna" ha raccontato Rob Delaney "perché ci era richiesto di interpretare in prima persona molte delle situazioni. Parallelamente le realizzavano anche gli stunt, in modo da avere materiale buono da montare in caso non avessimo fatto un buon lavoro." Una volontà di averli in scena per tutto il film che ha sorpreso il cast e che lo stesso Delaney ha definito "spaventosa, educativa e molto divertente!"

"Divertente ed impegnativo" sono gli aggettivi che ha usato anche Ellie Kemper, che ha aggiunto che la vera sfida è stata non ridere durante le riprese di Home Sweet Home Alone - Mamma, ho perso l'aereo"soprattutto quando Rob aveva quell'enorme bernoccolo in testa!" Non sono infatti cose da poco quelle che Max mette in piedi per tener fuori Jeff e Pam dalla sua abitazione. "Si chiama tortura" ci ha detto infatti Rob Delaney, "quello che ci fa è proibito dalla Convenzione di Ginevra!" Una tortura necessaria all'economia del film, però, come sottolineato da Ellie Kemper: "volevamo che ci fosse del pericolo vero in quello che stavamo facendo. Il vero pericolo è parte della storia ed era importante per noi."

Si parla di trappole infatti ed è stata Ally Maki a dar voce a tutti noi spettatori del Mamma, ho perso l'aereo originale: "ricordo Kevin che piazzava le trappole e credo che tutti volevamo una casa piena di trappole da bambini. Ricordo che avevo un Talkgirl, la versione rosa del Talkboy, e passavo le giornate parlando e registrando, amavo i gadget e tutta questa roba." Nel film c'è però in diverso equilibrio nella gestione di bene e male, come ha spiegato Aisling Bea: "nei primi film era molto chiaro chi fosse il buono e quali i cattivi, ma ora si possono comprendere i malviventi, il loro cammino emotivo e forse c'è più cattiveria nel giovane Max", ma si sono ricollegati a questo concetto anche Ellie Kemper e Rob Delaney, spiegando come per loro fosse "Max il cattivo della storia".

A far da collante tra l'originale e questo reboot c'è però un volto noto nel cast, Devin Ratray nei panni di Buzz, fratello maggiore di Kevin che qui fa un prezioso cameo. "Ero nervoso quel giorno sul set" ci ha rivelato Archie Yates, ", perché mi sembrava di dover lavorare con una divinità, ma recitare con lui è stato strano e bellissimo."