Hollywood, il comico Andy Dick trovato privo di sensi dopo una presunta overdose: la polizia indaga

L'attore è stato trovato in strada e accompagnato a casa da un amico ma le forze dell'ordine cercano di far chiarezza sull'accaduto.

La polizia di Los Angeles è intervenuta dopo che il comico Andy Dick è stato trovato privo di sensi per le strade della metropoli, presumibilmente a causa di un'overdose. Accasciato su una rampa di scale a Hollywood, Dick è stato ritrovato da alcuni amici che hanno cercato di aiutarlo.

Uno di loro l'ha accompagnato a casa, secondo quanto raccontato dal dipartimento di polizia, che ora sta cercando di far luce sui dettagli e la dinamica di quanto accaduto all'attore, nel cast di numerose commedie americane.

Le dichiarazioni dei soccorritori su Andy Dick

"Posso confermare che siamo intervenuti all'incrocio tra Highland e Yucca, presso il 7-Eleven, alle 15:14, per un uomo di 59 anni" ha dichiarato un portavoce del Los Angeles Fire Department (LAFD), che non ha confermato il nome del paziente "Siamo intervenuti per un'overdose in quella posizione. Non è stato trasportato in ospedale".

Andy Dick in una scena di Sense8

Il LAPD ha aggiunto: "Il LAPD è intervenuto per un'ambulanza relativa a un'overdose. Si è trattato di un'emergenza medica" ha concluso nella sua breve comunicazione la polizia di Los Angeles intervenuta sul posto.

I problemi di Andy Dick e il passato burrascoso

L'attore ha dichiarato a TMZ di essere vivo e di stare bene, senza fornire ulteriori dettagli. In passato, Andy Dick ha affrontato diverse dipendenze da alcol e droghe e accumulato svariati arresti. Nel giugno 2021, venne fermato con l'accusa di aggressione con arma mortale, rilasciato successivamente su cauzione per 50.000 dollari.

L'ex fidanzata di Andy Dick, Elisa Jordana, aveva dichiarato pubblicamente di aver trascorso un periodo infernale con l'attore: "Stava diventando sempre peggio e ogni giorno c'era qualche problema. C'erano segnali che questo sarebbe successo" riferendosi all'arresto di Andy Dick. Secondo Jordana, che chiuse il rapporto con Dick il mese successivo, per la sua incolumità era meglio stare in carcere e non a contatto con persone peggiori di suoi compagni di cella.

Nel 2017, la star di Old School e Sense8 venne licenziato da un film a causa di un'accusa per molestie sessuali. All'epoca rispose così alla notizia di The Hollywood Reporter: "Non ho palpato nessuno. Potrei aver baciato qualcuno sulla guancia per salutarlo e poi leccarlo. È il mio modo di fare".