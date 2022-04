Matrix e Sense8 all'asta: le Wachowski vendono i memorabilia dei loro film e serie

Come riportato da IndieWire, le sorelle Wachowski metteranno all'asta i loro memorabilia per raccogliere fondi da destinare in difesa dei giovani transgender.

Come riportato da IndieWire, le sorelle Wachowski, autrici di Matrix, Sense8 e altri cult, metteranno all'asta i loro memorabilia per raccogliere fondi da destinare in difesa dei giovani transgender.

Ieri Lilly Wachowski ha pubblicato sul suo profilo Twitter: "Ciao a tutti! Io e mia sorella Lana abbiamo deciso di lasciarci andare alle pulizie di primavera e mettere all'asta alcuni dei migliori memorabilia accumulati nel corso della nostra carriera! Si tratta di tanti piccoli e magici artefatti!".

Gli oggetti all'asta si possono acquistare attraverso il catalogo di Enter the Matrix: The Wachowski Collection e includono memorabilia di Cloud Atlas, Jupiter Ascending, Sense8 e il franchise di Matrix. Le due, inoltre, hanno deciso di mettere all'asta anche oggetti della loro collezione privata di locandine di film che non hanno scritto né diretto.

Tutti il ricavato andrà in beneficenza a Protect & Defend Trans Youth Found, che distribuisce fondi ad associazioni che si occupano di difendere i giovani transgender in quei Paesi in cui la legislazione non li assiste. Tra i beneficiari si annoverano la Black Trans Advocacy Coalition, Equality Florida e Zebra Coalition. L'iniziativa è stata lanciata da Ariana Grande all'inizio del 2022 e ha già raccolto circa 800mila dollari.