Hole - L'Abisso, clip in esclusiva del film horror di Lee Cronin

Hole - L'Abisso, il film di Lee Cronin, del quale vi presentiamo una video clip in esclusiva, arriva nelle sale il prossimo 10 ottobre distribuito da Midnight Factory, dopo essere stato presentato in anteprima mondiale al Sundance Film Festival.

La trama è incentrata su Sarah, la donna provando a sfuggire dal passato decide di iniziare una nuova vita con suo figlio Chris ai margini di una piccola cittadina rurale. Dopo la scoperta di una misteriosa buca nella vasta foresta che confina con la loro nuova casa, Sarah deve lottare per scoprire se i cambiamenti inquietanti che si manifestano nel suo bambino sono una trasformazione riconducibile a quell'abisso, apparentemente ben più sinistro e minaccioso delle sue stesse paure materne.

Hole - L'Abisso è stato scritto è diretto dal regista irlandese Lee Cronin. Sarah è interpretata da Seana Kerslake, nei panni del figlio Chris vediamo il piccolo James Quinn Markey. Gli altri protagonisti sono, Simone Kirby, Steve Wall, Eoin Macken, Sarah Hanly, James Cosmo, Kati Outinen, David Crowley e John Quinn.

Il film di produzione irlandese sarà distribuito in Italia a partire dal 10 ottobre da Midnight Factory, l'etichetta creata da Koch Media per distribuire il meglio della produzione mondiale del genere horror, thriller e fantasy. Nella video clip Non è tuo figlio che vi poniamo oggi in esclusiva scopriamo qualche dettaglio delle inquietudini che Sarah dovrà affrontare in questa sua nuova avventura.