Hogwarts Legacy, hacker cracca il gioco e lancia un messaggio: "Sto dalla parte di J.K. Rowling"

Hogwarts Legacy è diventato in poco tempo il gioco più chiacchierato degli ultimi mesi. Nonostante le pesanti critiche e tentativi di boicottaggio il videogame ha stabilito un record di vendite, rivelandosi il titolo che gli appassionati videoludici di Harry Potter attendevano da tempo.

Purtroppo anche Hogwarts Legacy ha dovuto soccombere alla pirateria. La nota hacker EMPRESS ha ammesso pubblicamente di essere riuscita a craccare il gioco, pubblicando sul suo canale Telegram un messaggio di supporto nei confronti di J.K. Rowling.

"Sono pienamente dalla parte di J.K. Rowling, come hanno fatto anche molte altre donne in passato, e sono stufa della gelosia di tutti questi uomini che non contano nulla e di questa maledetta Woke Generation. Ormai tutti gli uomini sono diventati delle chec--- assurde o degli stro--- misogini, non c'è una via di mezzo".

EMPRESS ha poi aggiunto: "Qui non si tratta di uguaglianza o libertà di parola. Si tratta di schiavitù perchè state forzando le vostre opinioni e i vostri pensieri sulle persone oppure le attaccate e le silenziate".

Harry Potter, i fan contro il videogame che invita a essere cattivi: "Perché dovremmo volerci giocare?"

In Hogwarts Legacy è stato anche introdotto il primo personaggio transgender del franchise di Harry Potter, ovvero Sirona Ryan. La comparsa di un personaggio trans nel mondo magico di Rowling è significativa dopo le violente polemiche alimentate dai suoi commenti transfobici sui social media che le hanno attirato addosso le ire della comunità LGBTQ.