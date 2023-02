Hogwarts Legacy: il nuovo videogame di Harry Potter ha un personaggio transgender

L'atteso gioco Hogwarts Legacy, ambientato oltre 100 fa nel magico universo creato da J.K. Rowling, includerà il primo personaggio transgender del franchise di Harry Potter.

Il nuovo gioco di ruolo open world basato su Harry Potter, ambientato nel mondo magico del 1800 creato da J.K. Rowling, introdurrà ai giocatori il personaggio di Sirona Ryan, la proprietaria del pub Three Broomsticks nel villaggio di Hogsmeade. Sirona informa i giocatori che i suoi compagni di classe hanno impiegato del tempo per rendersi conto che "era in realtà una strega, non un mago". La comparsa di un personaggio trans nel mondo magico di Rowling è significativa dopo le violente polemiche alimentate dai suoi commenti transfobici sui social media che le hanno attirato addosso le ire della comunità LGBTQ.

In Hogwarts Legacy, quando i giocatori chiedono a Sirona Ryan se conosce un goblin di nome Lodgok, lei replica (via GameRevolution): "Non lo vedevo da anni quando è arrivato qualche mese fa. Ma mi ha riconosciuto all'istante. Il che è più di quanto possa dire per alcuni dei miei compagni di classe. Ci hanno messo un secondo a capire che in realtà ero una strega, non un mago."

Harry Potter, i fan contro il videogame che invita a essere cattivi: "Perché dovremmo volerci giocare?"

Hogwarts Legacy invita i giocatori a un viaggio epico come studente del quinto anno a Hogwarts, dotato di una rara capacità di "attingere a una magia antica e potente". Nel gioco immersivo, i giocatori possono vagare per Hogwarts, Hogsmeade, la Foresta Proibita e l'area circostante Overland mentre padroneggiano incantesimi e pozioni come un mago novizio. Il single game player è sviluppato da Avalanche Software e pubblicato sotto l'etichetta Portkey Games di Warner Bros. Games.

"J.K. Rowling non è coinvolta nella creazione del gioco", afferma il sito ufficiale. "Pur rimanendo fedele alla visione originale di J.K. Rowling, gli sviluppatori del gioco hanno tracciato n nuovo territorio creando nuovi modi per i fan di immergersi nel mondo magico di Harry Potter".

Hogwarts Legacy verrà lanciato il 10 febbraio in tutto il mondo per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC; arriverà su PS4 e Xbox One il 4 aprile, seguito da Nintendo Switch il 25 luglio. L'edizione standard del gioco ha un prezzo di 69,99 dollari.